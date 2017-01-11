Ксения Собчак рассказала о материнстве

В последнее время Ксения стала все чаще делиться с подписчиками деталями своей личной жизни. В частности, совсем недавно телеведущая опубликовала фотографию без макияжа и с маской на лице, сопроводив ее ироничной подписью: «Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства. Иногда бывает так: построил день рабочий, и ррраз — все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть. Ну, хоть выглядеть буду хорошо».

Стоит отметить, что такая откровенность пришлась по душе поклонникам Собчак. Этот снимок собрал больше 72 тысяч лайков и тысячи комментариев.