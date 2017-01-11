Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Ксения Собчак рассказала о материнстве

Телеведущая пожаловалась, что стала зависима от своего ребенка

В последнее время Ксения стала все чаще делиться с подписчиками деталями своей личной жизни. В частности, совсем недавно телеведущая опубликовала фотографию без макияжа и с маской на лице, сопроводив ее ироничной подписью: «Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства. Иногда бывает так: построил день рабочий, и ррраз — все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть. Ну, хоть выглядеть буду хорошо».

Стоит отметить, что такая откровенность пришлась по душе поклонникам Собчак. Этот снимок собрал больше 72 тысяч лайков и тысячи комментариев.

К слову, это не первый случай, когда Ксения рассказывает в своем микроблоге о тягостях материнства. К примеру, во время новогодних праздников телеведущая выложила пост, в котором пожаловалась, что из-за рождения малыша ей впервые за долгое время пришлось отмечать Новый год в столице: «Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом в Москве», — поделилась Собчак.

Иман поделилась фотографиями в память о своем муже Дэвиде БоуиСъемки фильма «Секс в большом городе 3» откладываются

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

НовостиФото дня: Канье Уэст с сыном Сейнтом
НовостиСтало известно имя ребенка Джанет Джексон
НовостиЧто ждет российских звезд в этом году
НовостиCheck-in: где провели новогодние каникулы звезды

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.