Ксения Собчак рассказала о материнстве

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Телеведущая пожаловалась, что стала зависима от своего ребенка
В последнее время Ксения стала все чаще делиться с подписчиками деталями своей личной жизни. В частности, совсем недавно телеведущая опубликовала фотографию без макияжа и с маской на лице, сопроводив ее ироничной подписью: «Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства. Иногда бывает так: построил день рабочий, и ррраз — все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть. Ну, хоть выглядеть буду хорошо».
Стоит отметить, что такая откровенность пришлась по душе поклонникам Собчак. Этот снимок собрал больше 72 тысяч лайков и тысячи комментариев.
К слову, это не первый случай, когда Ксения рассказывает в своем микроблоге о тягостях материнства. К примеру, во время новогодних праздников телеведущая выложила пост, в котором пожаловалась, что из-за рождения малыша ей впервые за долгое время пришлось отмечать Новый год в столице: «Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом в Москве», — поделилась Собчак.
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