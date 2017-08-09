Ксения Собчак прокомментировала расставание Абрамовича и Жуковой

Последние несколько дней в сети обсуждают расставание российского миллиардера Романа Абрамовича и его супруги, бизнесвумен Даши Жуковой. После заявления пары, которое было опубликовано на американском ресурсе PageSix.com, супруги больше не давали комментариев, однако прояснить ситуацию взялась близкая подруга Даши Ксения Собчак. Вчера она выложила в свой Instagram пост, в котором не стала называть имен, однако подписчики телеведущей поняли, что она имеет в виду Жукову.

«Надо уметь ценить то, что приходит в твою жизнь, наслаждаться тем, что имеешь, и, самое сложное, отпускать, когда все заканчивается... Сегодня я мысленно с одним очень дорогим человеком, которого знаю с детства, красивой и яркой женщиной, у которой впереди масса невероятных открытий и новых дорог!!! С любовью одному дорогому человеку из моего детства, которым я действительно восхищаюсь», — написала Ксения.