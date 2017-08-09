Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия
    09 августа 2017

    Ксения Собчак прокомментировала расставание Абрамовича и Жуковой

    Телеведущая поддержала подругу детства

    Последние несколько дней в сети обсуждают расставание российского миллиардера Романа Абрамовича и его супруги, бизнесвумен Даши Жуковой. После заявления пары, которое было опубликовано на американском ресурсе PageSix.com, супруги больше не давали комментариев, однако прояснить ситуацию взялась близкая подруга Даши Ксения Собчак. Вчера она выложила в свой Instagram пост, в котором не стала называть имен, однако подписчики телеведущей поняли, что она имеет в виду Жукову.

    «Надо уметь ценить то, что приходит в твою жизнь, наслаждаться тем, что имеешь, и, самое сложное, отпускать, когда все заканчивается... Сегодня я мысленно с одним очень дорогим человеком, которого знаю с детства, красивой и яркой женщиной, у которой впереди масса невероятных открытий и новых дорог!!! С любовью одному дорогому человеку из моего детства, которым я действительно восхищаюсь», — написала Ксения.

    Собчак и Жукова дружат уже более 20 лет: в юности они жили рядом, проводили время в одних и тех же местах и всегда очень трепетно друг к другу относились. И хотя сейчас подруги видятся редко, в их соцсетях периодически появляются совместные фотографии.

    Ксения Собчак и Даша Жукова

    Ксения Собчак и Даша Жукова

    ФОТОPhotoexpress.ru

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз