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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Ксения Собчак поздравила Максима Виторгана с годовщиной свадьбы

Журналистка и актер отметили четыре года со дня свадьбы

Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана стала сюрпризом не только для поклонников пары и прессы, но и для друзей журналистки и актера. Вчера, 1 февраля, Собчак и Виторган отметили четвертую годовщину свадьбы. В Instagram Ксения поздравила мужа, выложив забавную фотографию с трогательной подписью.

«4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо, мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни…», — написала Ксения Собчак.

Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана

Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана

ФОТОTwitter

Собчак и Виторган познакомились в 2011-м на митинге и спустя год стали тайно встречаться. 1 февраля 2013 года они позвали друзей в кинотеатр «Фитиль» якобы на премьеру нового фильма Максима, а на самом деле — на свою свадьбу. ‪18 ноября‬ прошлого года у Ксении и Максима родился их первый общий ребеноксын Платон.

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