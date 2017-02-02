Ксения Собчак поздравила Максима Виторгана с годовщиной свадьбы

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Журналистка и актер отметили четыре года со дня свадьбы
Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана стала сюрпризом не только для поклонников пары и прессы, но и для друзей журналистки и актера. Вчера, 1 февраля, Собчак и Виторган отметили четвертую годовщину свадьбы. В Instagram Ксения поздравила мужа, выложив забавную фотографию с трогательной подписью.
«4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо, мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни…», — написала Ксения Собчак.
Свадьба Ксении Собчак и Максима ВиторганаФОТО
Собчак и Виторган познакомились в 2011-м на митинге и спустя год стали тайно встречаться. 1 февраля 2013 года они позвали друзей в кинотеатр «Фитиль» якобы на премьеру нового фильма Максима, а на самом деле — на свою свадьбу. 18 ноября прошлого года у Ксении и Максима родился их первый общий ребенок — сын Платон.
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