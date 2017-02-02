Ксения Собчак поздравила Максима Виторгана с годовщиной свадьбы

Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана стала сюрпризом не только для поклонников пары и прессы, но и для друзей журналистки и актера. Вчера, 1 февраля, Собчак и Виторган отметили четвертую годовщину свадьбы. В Instagram Ксения поздравила мужа, выложив забавную фотографию с трогательной подписью.

«4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо, мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни…», — написала Ксения Собчак.

Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана ФОТО Twitter