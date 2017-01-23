Образ дня: Ксения Собчак на показе Dior Haute Couture в Париже

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Первая заграничная поездка телеведущей после рождения сына
Сегодня в Париже стартовала Неделя высокой моды, одним из первых показов которой стала презентация кутюрной коллекции Dior. Среди многочисленных гостей, пришедших оценить творения нового креативного директора Дома Марии Грации Кьюри, была Ксения Собчак.
Для телеведущей эта заграничная поездка стала первой после рождения сына Платона в середине ноября. На показе молодая мама появилась в кожаной миди-юбке и сером пальто с расклешенным подолом. В качестве аксессуаров 35-летняя телеведущая выбрала кепку из денима, круглые солнцезащитные очки и черные лодочки на низком ходу.
Напомним, что Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями 18 ноября. После рождения сына супруги перебрались из квартиры в центре столицы в просторный загородный дом. Вместе с новоиспеченными родителями живет и помогает им в уходе за двухмесячным Платоном мама Ксении Людмила Нарусова. По словам бабушки, к услугам няни в семье прибегают крайне редко, поэтому в отсутствии телеведущей основную заботу о ребенке она берет на себя.
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