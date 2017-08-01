Ксения Собчак показала сына Платона

Кажется, Ксения Собчак полностью освоилась с новой для нее ролью: вместе с 8-месячным сыном Платоном она вовсю колесит по миру, то и дело выкладывая трогательные семейные фотографии. Так, на одном из последних кадров, появившихся в Instagram Ксении, можно немного рассмотреть лицо мальчика. Внимательные поклонники не преминули отметить, что, судя по чертам лица, когда вырастет, мальчик будет больше похож на свою звездную маму.