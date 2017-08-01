Ксения Собчак показала сына Платона

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Семейная идиллия, да и только
Кажется, Ксения Собчак полностью освоилась с новой для нее ролью: вместе с 8-месячным сыном Платоном она вовсю колесит по миру, то и дело выкладывая трогательные семейные фотографии. Так, на одном из последних кадров, появившихся в Instagram Ксении, можно немного рассмотреть лицо мальчика. Внимательные поклонники не преминули отметить, что, судя по чертам лица, когда вырастет, мальчик будет больше похож на свою звездную маму.
Впрочем, и на этом фото лоб и глаза Платона предусмотрительно закрыл собой Максим Виторган, не давая возможности как следует рассмотреть лицо малыша. Подписчики в предвкушении: еще пара подобных снимков, и супруги наконец-то решатся поделиться полноценной фотографией сына. Многие выдвигают предположения, что официальное фото будет опубликовано ближе ко дню рождения мальчика — 18 ноября.