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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 июня 2017

Ксения Собчак показала сына на пляже в Сочи

Звездная пара взяла Платона с собой на фестиваль «Кинотавр»

Сегодня фестиваль «Кинотавр» закончит свою работу, однако состоит он не только из показов и пресс-конференций — у его гостей и участников находится время на отдых, вечеринки и пребывание на пляже. Ксения Собчак и Максим Виторган отправились в Сочи, взяв с собой сына Платона, который уже успел насладиться южным солнцем.

Накануне Собчак разместила в своем Instagram фото малыша, подписав: «Платон Максимович хоть уже и бывалый путешественник, но первое море и обмывание ножек — все-таки в России, в Сочи, да еще и в отеле с ласковым названием «Родина»».

Снимок сделан со спины, в кадре снова нет лица мальчика, но это не стало помехой для восторженных комментариев многочисленных пользователей Instagram:

«Красавчик! Мужик отдыхает!», «Красота на фоне Красоты!», «Смотришь на фото, и такое светлое и чистое чувство. Море, ребенок, что еще для счастья нужно? Вот такие мгновения и делают нас счастливыми», — такими сообщениями изобилует пост Ксении.

Напомним, что сын звездной пары появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино» 18 ноября 2016 года. Долгое время Виторган и Собчак скрывали имя ребенка, но в итоге первым имя первенца открыл его отец, опубликовав в Instagram снимок рождественской игрушки с надписью «Платон».

Что касается Ксении, молодая мама вернулась в строй в рекордные сроки — менее чем через месяц после родов, 12 декабря, она появилась на публике, посетив мероприятие в одном из столичных бутиков.

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