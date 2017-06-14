Ксения Собчак показала сына на пляже в Сочи

Сегодня фестиваль «Кинотавр» закончит свою работу, однако состоит он не только из показов и пресс-конференций — у его гостей и участников находится время на отдых, вечеринки и пребывание на пляже. Ксения Собчак и Максим Виторган отправились в Сочи, взяв с собой сына Платона , который уже успел насладиться южным солнцем.

Накануне Собчак разместила в своем Instagram фото малыша, подписав: «Платон Максимович хоть уже и бывалый путешественник, но первое море и обмывание ножек — все-таки в России, в Сочи, да еще и в отеле с ласковым названием «Родина»».

Снимок сделан со спины, в кадре снова нет лица мальчика, но это не стало помехой для восторженных комментариев многочисленных пользователей Instagram:

«Красавчик! Мужик отдыхает!», «Красота на фоне Красоты!», «Смотришь на фото, и такое светлое и чистое чувство. Море, ребенок, что еще для счастья нужно? Вот такие мгновения и делают нас счастливыми», — такими сообщениями изобилует пост Ксении.

Напомним, что сын звездной пары появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино» 18 ноября 2016 года. Долгое время Виторган и Собчак скрывали имя ребенка, но в итоге первым имя первенца открыл его отец, опубликовав в Instagram снимок рождественской игрушки с надписью «Платон».