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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 января 2017

Ксения Собчак опубликовала первое фото сына

Телеведущая поделилась снимком первенца

Два месяца назад Ксения Собчак впервые стала мамой, тем не менее, за это время в Instagram телеведущей так и не появилось ни одной фотографии с новорожденным. Первым снимком, опубликованным 35-летней знаменитостью в соцсети, стало изображение ручки Платона с браслетом Louis Vuitton. Таким образом Ксения поддержала совместный благотворительный проект французского Дома моды и международной организации Unicef, помогающий всем детям, попавшим в беду.

Напомним, что первенец Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино» в середине ноября. Долгое время пара хранила имя мальчика в секрете, а в прессе то и дело ходили слухи, что наследнику дали имя Анатолий в честь отца Ксении. Первым имя сына рассекретил Максим Виторган, опубликовав в Instagram снимок рождественской игрушки с надписью Платон.

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