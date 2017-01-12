Ксения Собчак опубликовала первое фото сына

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Телеведущая поделилась снимком первенца
Два месяца назад Ксения Собчак впервые стала мамой, тем не менее, за это время в Instagram телеведущей так и не появилось ни одной фотографии с новорожденным. Первым снимком, опубликованным 35-летней знаменитостью в соцсети, стало изображение ручки Платона с браслетом Louis Vuitton. Таким образом Ксения поддержала совместный благотворительный проект французского Дома моды и международной организации Unicef, помогающий всем детям, попавшим в беду.
Напомним, что первенец Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино» в середине ноября. Долгое время пара хранила имя мальчика в секрете, а в прессе то и дело ходили слухи, что наследнику дали имя Анатолий в честь отца Ксении. Первым имя сына рассекретил Максим Виторган, опубликовав в Instagram снимок рождественской игрушки с надписью Платон.
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