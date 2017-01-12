Ксения Собчак опубликовала первое фото сына

Два месяца назад Ксения Собчак впервые стала мамой, тем не менее, за это время в Instagram телеведущей так и не появилось ни одной фотографии с новорожденным. Первым снимком, опубликованным 35-летней знаменитостью в соцсети, стало изображение ручки Платона с браслетом Louis Vuitton. Таким образом Ксения поддержала совместный благотворительный проект французского Дома моды и международной организации Unicef, помогающий всем детям, попавшим в беду.