Кристен Стюарт начала встречаться со Стеллой Максвелл

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У актрисы роман с моделью Victoria’s Secret
Чуть больше недели назад в сети появилась информация о том, что Кристен Стюарт снова влюблена. На этот раз избранницей актрисы стала 26-летняя модель Victoria’s Secret Стелла Максвелл, которая некоторое время назад состояла в отношениях с нынешней невестой Лиама Хемсворта Майли Сайрус. И вот инсайдеры подтвердили, что у девушек действительно роман: «Кристен выглядит крайне счастливой в компании Стеллы. Им очень хорошо вместе. К тому же у Стеллы отличный характер, она все время улыбается и шутит».
Как утверждают источники, близкие к актрисе, девушки начали встречаться после того, как модель приехала навестить Кристен в Саванну, где проходят съемки очередного фильма с ее участием: «Стелла пару дней провела вместе с Кристен, и им было так хорошо вместе, что они поняли, что испытывают не только дружеские чувства друг к другу».
Напомним, что не так давно Стюарт была очарована экс-возлюбленной Кары Делевинь, певицей St. Vincent. В октябре девушки даже появились на одном из светских мероприятий в качестве пары. Но, судя по всему, их роман продлился недолго, хотя официально о прекращении своих отношений знаменитости не объявляли.
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