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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 декабря 2016

Кристен Стюарт начала встречаться со Стеллой Максвелл

У актрисы роман с моделью Victoria’s Secret

Чуть больше недели назад в сети появилась информация о том, что Кристен Стюарт снова влюблена. На этот раз избранницей актрисы стала 26-летняя модель Victoria’s Secret Стелла Максвелл, которая некоторое время назад состояла в отношениях с нынешней невестой Лиама Хемсворта Майли Сайрус. И вот инсайдеры подтвердили, что у девушек действительно роман: «Кристен выглядит крайне счастливой в компании Стеллы. Им очень хорошо вместе. К тому же у Стеллы отличный характер, она все время улыбается и шутит».

Кристен Стюарт и Стелла МаксвеллФОТОRex, SBMF/Magic Mike/FAMEFLYNET PICTURE/Legion Media

Как утверждают источники, близкие к актрисе, девушки начали встречаться после того, как модель приехала навестить Кристен в Саванну, где проходят съемки очередного фильма с ее участием: «Стелла пару дней провела вместе с Кристен, и им было так хорошо вместе, что они поняли, что испытывают не только дружеские чувства друг к другу».

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл

Напомним, что не так давно Стюарт была очарована экс-возлюбленной Кары Делевинь, певицей St. Vincent. В октябре девушки даже появились на одном из светских мероприятий в качестве пары. Но, судя по всему, их роман продлился недолго, хотя официально о прекращении своих отношений знаменитости не объявляли.

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