Кристен Стюарт и Стелла Максвелл провели вечер в парке аттракционов

Недавно в сети появились очередные фотографии Кристен Стюарт и Стеллы Максвелл. Накануне актриса и модель попали в объектив папарацци, когда отправились на прогулку в городе Буэна-Парк, расположенном в калифорнийском округе Ориндж. Звездная пара провела вечер в парке аттракционов Knott's Berry Farm, одном из самых крупных и знаменитых тематических парков США, не уступающих Диснейленду.

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл в парке аттракционов Knott's Berry Farm ФОТО Marksman / MEGA/Legion-Media.ru

Какие аттракционы выбрали Стюарт и Максвелл, неизвестно — звезду «Сумерек» и модель Victoria's Secret видели лишь гуляющими в окрестностях Knott's Berry Farm. Обе девушки были одеты совершенно обычно и, судя по всему, действительно просто вышли на вечернюю прогулку. Кристен держала Стеллу за руку, но обе явно были недовольны тем, что их заметили папарацци.

Как сообщают инсайдеры, роман Стюарт и Максвелл развивается стремительно — пара много времени проводит вместе, и, по словам источника, «Кристен влюблена».

Впервые об увлечении Стюарт Стеллой Максвелл СМИ написали еще весной, но история тогда не получила продолжения. В середине декабря СМИ вернулись к этому сюжету, сообщив, что актриса все-таки встречается с Максвелл. Сообщалось, что роман начался после того, как модель приехала навестить Кристен в Саванну, где проходят съемки очередного фильма с ее участием. «Стелла пару дней провела вместе с Кристен, и им было так хорошо вместе, что они поняли, что испытывают не только дружеские чувства друг к другу», — утверждал источник.

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