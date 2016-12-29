Кристен Стюарт без ума от Стеллы Максвелл

В последнее время личная жизнь Кристен Стюарт развивается весьма бурно. За год актриса успела обручиться и расторгнуть помолвку с давней партнершей Алисией Каргайл, запланировать усыновление ребенка с певицей Соко, окунуться с головой в краткосрочный роман с бывшей девушкой Кары Делевинь Энни Кларк (известной под сценическим псевдонимом St. Vincent) и почти одновременно — с экс-пассией Майли Сайрус и моделью Victoria’s Secret Стеллой Максвелл. Слухи об отношениях Стюарт и Максвелл появились еще в мае, когда девушки вместе покинули вечеринку MET Gala. Однако подтвердились они лишь на прошлой неделе, когда пара перестала скрывать роман и стала появляться на публике. Папарацци удалось запечатлеть девушек на прогулке после шопинга. «Кристен выглядит очень счастливой, когда Стелла рядом. Они внимательны друг к другу, и им хорошо вместе. Стелла очень милая и все время улыбается», — поведали инсайдеры, добавив также, что отношения девушек переросли из дружеских в романтические лишь недавно, когда они вместе провели уикенд в Саванне, где в данный момент у актрисы проходят съемки.