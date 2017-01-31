Крисси Тейген и Джон Ледженд планируют второго ребенка

В апреле 2016-го у Крисси Тейген и Джона Ледженда родилась дочь Луна . Спустя чуть меньше года после ее появления на свет 31-летняя модель рассказала, что готова стать матерью еще раз. В одном из последних интервью она с уверенностью сообщила, что ее следующим ребенком будет мальчик.

Позже в Twitter Тейген прояснила ситуацию. «Я сказала, что у нас будет мальчик, потому что у нас есть эмбрион этого пола после прошлой процедуры ЭКО. Сейчас я не беременна», — написала Крисси в соцсети.

Во время первой беременности Крисси Тейген призналась, что ее ребенок зачат с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По словам модели, она безуспешно пыталась забеременеть в течение девяти лет.