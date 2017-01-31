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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Крисси Тейген и Джон Ледженд планируют второго ребенка

Модель и певец собираются стать родителями мальчика, который появится на свет в результате ЭКО

В апреле 2016-го у Крисси Тейген и Джона Ледженда родилась дочь Луна. Спустя чуть меньше года после ее появления на свет 31-летняя модель рассказала, что готова стать матерью еще раз. В одном из последних интервью она с уверенностью сообщила, что ее следующим ребенком будет мальчик.

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Джон Ледженд и Крисси Тейген

ФОТОGetty Images

Позже в Twitter Тейген прояснила ситуацию. «Я сказала, что у нас будет мальчик, потому что у нас есть эмбрион этого пола после прошлой процедуры ЭКО. Сейчас я не беременна», — написала Крисси в соцсети.

Во время первой беременности Крисси Тейген призналась, что ее ребенок зачат с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По словам модели, она безуспешно пыталась забеременеть в течение девяти лет.

Тейген и Ледженд познакомились на съемках клипа Stereo. В 2011-м они объявили о помолвке, а спустя два года сыграли свадьбу в Италии, на озере Комо.

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