Крисси Тейген и Джон Ледженд планируют второго ребенка

Полная версия
Модель и певец собираются стать родителями мальчика, который появится на свет в результате ЭКО
В апреле 2016-го у Крисси Тейген и Джона Ледженда родилась дочь Луна. Спустя чуть меньше года после ее появления на свет 31-летняя модель рассказала, что готова стать матерью еще раз. В одном из последних интервью она с уверенностью сообщила, что ее следующим ребенком будет мальчик.
Джон Ледженд и Крисси ТейгенФОТО
Позже в Twitter Тейген прояснила ситуацию. «Я сказала, что у нас будет мальчик, потому что у нас есть эмбрион этого пола после прошлой процедуры ЭКО. Сейчас я не беременна», — написала Крисси в соцсети.
Во время первой беременности Крисси Тейген призналась, что ее ребенок зачат с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По словам модели, она безуспешно пыталась забеременеть в течение девяти лет.
Тейген и Ледженд познакомились на съемках клипа Stereo. В 2011-м они объявили о помолвке, а спустя два года сыграли свадьбу в Италии, на озере Комо.
Лучшее на Elle