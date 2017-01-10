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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017

Криштиану Роналду впервые появился на публике с новой возлюбленной

Футболист вышел на ковровую дорожку в сопровождении сына и Джорджины Родригес

Несмотря на то, что слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации спортсмена до сих пор не утихают, вчера Криштиану Роналду официально подтвердил, что находится в отношениях с 21-летней испанской моделью Джорджиной Родригес. Футболист появился в компании возлюбленной и своего 6-летнего сына на ежегодной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, где знаменитому португальцу вручили награду как лучшему игроку года.

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес и Криштиану-младший

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес и Криштиану-младший

Криштиану-младший с наградой The Best FIFA Football Awards

Криштиану-младший с наградой The Best FIFA Football Awards

Впервые о новом романе 31-летнего спортсмена заговорили в ноябре прошлого года. Тогда папарацци удалось запечатлеть Криштиану и Джорджину во время их романтической прогулки по Парижу. После этого пару снова видели на свидании, причем на этот раз футболист уже без стеснения целовал свою новоиспеченную возлюбленную прямо за столиком в ресторане.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в Париж

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в Париж

Напомним, что за несколько недель до встречи с моделью, во время матча «Реал» – «Атлетико», Роналду публично признался в своей нетрадиционной ориентации. Однако затем Кришитиану поспешил заверить, что это была лишь ответная реакция на грубость, прозвучавшую в адрес футболиста от одного из игроков команды-соперника.

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