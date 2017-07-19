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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 июля 2017

    Криштиану Роналду станет отцом в четвертый раз

    Футболист подтвердил факт беременности своей девушки

    Не прошло и месяца с момента, как Криштиану Роналду стал отцом во второй раз, а в прессе уже заговорили об очередном пополнении в семье футболиста. У себя в Instagram спорстмен опубликовал пост с официальным подтверждением беременности своей девушки, начинающей модели Джорджины Родригес.

    Впрочем, слухи о том, что красавица-брюнетка находится в положении, появились в СМИ еще несколько месяцев назад, однако мать Роналду поспешила выступить с опровержением этой информации. Тем не менее лаконичное сообщение футболиста под совместной фотографией с Джорджиной о том, что он бесконечно счастлив вновь стать отцом, не оставило больше никаких сомнений. Ближе к концу года в семье спортсмена грядет очередное пополнение.

    Криштиану Роналду станет отцом в четвертый раз

    Напомним, что роман футболиста и начинающей модели начался в ноябре прошлого года. Как сообщают инсайдеры, Джорджина подарит Криштиану еще одну дочку. Сейчас спортсмен воспитывает 7-летнего сына Криштиану-младшего, а также новорожденных близнецов Еву и Масео, которых так же, как и первого ребенка, ему родила суррогатная мать.

    Криштиану Роналду станет отцом в четвертый раз

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