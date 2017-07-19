Криштиану Роналду станет отцом в четвертый раз

Не прошло и месяца с момента, как Криштиану Роналду стал отцом во второй раз, а в прессе уже заговорили об очередном пополнении в семье футболиста. У себя в Instagram спорстмен опубликовал пост с официальным подтверждением беременности своей девушки, начинающей модели Джорджины Родригес.

Впрочем, слухи о том, что красавица-брюнетка находится в положении, появились в СМИ еще несколько месяцев назад, однако мать Роналду поспешила выступить с опровержением этой информации. Тем не менее лаконичное сообщение футболиста под совместной фотографией с Джорджиной о том, что он бесконечно счастлив вновь стать отцом, не оставило больше никаких сомнений. Ближе к концу года в семье спортсмена грядет очередное пополнение.