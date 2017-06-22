Криштиану Роналду получил футбольную награду из рук Федора Бондарчука

В среду, 21 июня, в рамках Кубка конфедераций состоялся матч между сборными России и Португалии. Капитан португальской команды Криштиану Роналду забил решающий гол: игра завершилась со счетом 0:1 в пользу Португалии. Но это оказалась не единственная победа Роналду в этот день — он также получил приз Man of the Match, который спортсмену вручил российский режиссер и актер Федор Бондарчук.

Лауреата Man of the Match традиционно выбирают болельщики. «Я, как кинематографист, не понаслышке знаю, насколько ценен приз зрительских симпатий, и понимаю, сколько сил пришлось отдать Криштиану Роналду, чтобы получить эту награду, — сказал Федор Бондарчук. — Очень здорово, что на Кубке конфедераций идеально налажена обратная связь и что каждый имеет возможность отдать голос за любимого игрока, тем самым наградив его за полученное удовольствие от матча».