Криштиану Роналду показал новорожденных близнецов

На прошлой неделе стало известно, что Криштиану Роналду стал отцом близнецов, которых ему родила суррогатная мать в одной из американских клиник. Завершив серию матчей в рамках Кубках конфедераций в России, футболист вылетел домой, чтобы скорее увидеть новорожденных сыновей. Трогательное фото с близнецами на руках не заставило себя долго ждать: «Я несказанно счастлив, что могу держать на руках две новые частички моего сердца», - подписал снимок Роналду.

Известие о том, что спортсмен станет отцом во второй раз, оказалось полной неожиданностью для его поклонников. Криштиану всегда признавался, что мечтает о большой семье, собственной мини-сборной по футболу, как любит шутить он сам. Примечательно, что в конце весны ряд западных таблоидом вышел с сенсационной новостью о том, что новая девушка Роналду Джорджина Родригес беременна. Мать футболиста поспешила выступить с опровержением, однако появление начинающей модели на финальном матче Лиги чемпионов поставило под сомнение ее веские доводы: обтягивающая майка указывала на заметно округлившийся живот Джорджины.

Криштиану Роналду с сыном и Джорджиной Родригес