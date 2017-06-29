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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 июня 2017

Криштиану Роналду показал новорожденных близнецов

Первые снимки футболиста с сыновьями

На прошлой неделе стало известно, что Криштиану Роналду стал отцом близнецов, которых ему родила суррогатная мать в одной из американских клиник. Завершив серию матчей в рамках Кубках конфедераций в России, футболист вылетел домой, чтобы скорее увидеть новорожденных сыновей. Трогательное фото с близнецами на руках не заставило себя долго ждать: «Я несказанно счастлив, что могу держать на руках две новые частички моего сердца», - подписал снимок Роналду.

Криштиану Роналду показал новорожденных близнецов

Известие о том, что спортсмен станет отцом во второй раз, оказалось полной неожиданностью для его поклонников. Криштиану всегда признавался, что мечтает о большой семье, собственной мини-сборной по футболу, как любит шутить он сам. Примечательно, что в конце весны ряд западных таблоидом вышел с сенсационной новостью о том, что новая девушка Роналду Джорджина Родригес беременна. Мать футболиста поспешила выступить с опровержением, однако появление начинающей модели на финальном матче Лиги чемпионов поставило под сомнение ее веские доводы: обтягивающая майка указывала на заметно округлившийся живот Джорджины.

Криштиану Роналду с сыном и Джорджиной Родригес

Криштиану Роналду с сыном и Джорджиной Родригес

Возможно, совсем скоро в семье Роналду грядет очередное пополнение, а пока остается только догадываться, кто стал суррогатной матерью для новорожденных близнецов, имена которых держатся в тайне. Напомним, что старший сын футболиста Криштиану-младший также появился на свет путем суррогатного материнства – ни имя, ни возраст женщины, подарившей футболисту его первого наследника, так до сих пор и неизвестно.

Криштиану Роналду с сыном и Джорджиной Родригес
Криштиану Роналду с сыном и Джорджиной Родригес
Криштиану Роналду с сыном и Джорджиной Родригес

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