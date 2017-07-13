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    13 июля 2017

    Криштиану Роналду поделился семейным снимком

    Португальский футболист показал своих многочисленных родственников

    Нападающий клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду недавно вновь стал отцом — у спортсмена родились близнецы Матео и Ева. Футболист не раз говорил, что хочет много детей, поскольку сам имеет старшего брата и двух сестер. Вчера Роналду опубликовал в Instagram снимок, на котором запечатлена вся его большая семья.

    В кадре вместе с Криштиану позирует его мама Мария Долореш, брат Угу и сестры Лилиана-Катя и Эльма с супругами и детьми. Также в числе родственников футболиста можно увидеть его возлюбленную Джорджину Родригес, сына Криштиану Роналду-младшего и новорожденных близнецов. Семейный портрет менее чем за сутки заработал 4 млн отметок «мне нравится».


    Напомним, что все дети капитана сборной Португалии появились на свет благодаря суррогатной матери. По данным прессы, Джорджина Родригес сейчас также ждет ребенка от Криштиану и родит ему девочку в октябре этого года.

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