Криштиану Роналду поделился семейным снимком

Нападающий клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду недавно вновь стал отцом — у спортсмена родились близнецы Матео и Ева. Футболист не раз говорил, что хочет много детей, поскольку сам имеет старшего брата и двух сестер. Вчера Роналду опубликовал в Instagram снимок, на котором запечатлена вся его большая семья.

В кадре вместе с Криштиану позирует его мама Мария Долореш, брат Угу и сестры Лилиана-Катя и Эльма с супругами и детьми. Также в числе родственников футболиста можно увидеть его возлюбленную Джорджину Родригес, сына Криштиану Роналду-младшего и новорожденных близнецов. Семейный портрет менее чем за сутки заработал 4 млн отметок «мне нравится».