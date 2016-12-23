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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 декабря 2016

Криштиану Роналду перестал скрывать свой новый роман

Спортсмен был замечен на свидании с испанской моделью

Впервые о новой возлюбленной знаменитого спортсмена заговорили около месяца назад, когда в сети появились фотографии Криштиану в компании 21-летней Джорджины Родригес. И вот папарацци вновь удалось запечатлеть Роналду в обществе испанской модели. На снимках видно, что футболист не стесняясь проявляет свои чувства к новой возлюбленной прямо на публике. Пара целовалась за столиком одного из ресторанов испанской столицы.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригез

Криштиану Роналду и Джорджина Родригез

ФОТОSPLASH NEWS
Криштиану Роналду и Джорджина Родригез

Криштиану Роналду и Джорджина Родригез

Напомним, что после того, как спортсмен признался в своей нетрадиционной ориентации, многие западные таблоиды обвинили Криштиану в том, что все его романы с моделями были лишь прикрытием.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригез

Криштиану Роналду и Джорджина Родригез

В свою очередь, поклонники таланта известного футболиста продолжают считать, что неудачно обраненная Роналду фраза была произнесена в состоянии аффекта — как ответ на грубость со стороны игрока мадридского «Атлетико» Коке.

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