Криштиану Роналду перестал скрывать свой новый роман

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Спортсмен был замечен на свидании с испанской моделью
Впервые о новой возлюбленной знаменитого спортсмена заговорили около месяца назад, когда в сети появились фотографии Криштиану в компании 21-летней Джорджины Родригес. И вот папарацци вновь удалось запечатлеть Роналду в обществе испанской модели. На снимках видно, что футболист не стесняясь проявляет свои чувства к новой возлюбленной прямо на публике. Пара целовалась за столиком одного из ресторанов испанской столицы.
Криштиану Роналду и Джорджина РодригезФОТО
Криштиану Роналду и Джорджина Родригез
Напомним, что после того, как спортсмен признался в своей нетрадиционной ориентации, многие западные таблоиды обвинили Криштиану в том, что все его романы с моделями были лишь прикрытием.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригез
В свою очередь, поклонники таланта известного футболиста продолжают считать, что неудачно обраненная Роналду фраза была произнесена в состоянии аффекта — как ответ на грубость со стороны игрока мадридского «Атлетико» Коке.
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