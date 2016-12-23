Криштиану Роналду перестал скрывать свой новый роман

Впервые о новой возлюбленной знаменитого спортсмена заговорили около месяца назад, когда в сети появились фотографии Криштиану в компании 21-летней Джорджины Родригес. И вот папарацци вновь удалось запечатлеть Роналду в обществе испанской модели. На снимках видно, что футболист не стесняясь проявляет свои чувства к новой возлюбленной прямо на публике. Пара целовалась за столиком одного из ресторанов испанской столицы.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригез ФОТО SPLASH NEWS

Криштиану Роналду и Джорджина Родригез

Напомним, что после того, как спортсмен признался в своей нетрадиционной ориентации, многие западные таблоиды обвинили Криштиану в том, что все его романы с моделями были лишь прикрытием.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригез