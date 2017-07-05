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    05 июля 2017

    Криштиану Роналду опубликовал новое фото с детьми

    Футболист поделился снимком со старшим сыном и новорожденными близнецами

    В середине июня в СМИ появилась информация, что у Криштиану Роналду родились близнецы от суррогатной матери. Эту новость португальский футболист подтвердил, выложив на прошлой неделе в Instagram свой снимок с малышами Евой и Матео. Вчера самый высокооплачиваемый футболист современности опубликовал новую фотографию уже со всеми своими детьми.

    В кадре Роналду сидит вместе со старшим сыном Криштиану-младшим. На руках спортсмена новорожденный Матео, а у его сына — Ева. Фотографию нападающий «Реал Мадрид» подписал одним словом: «Благословенный».


    Напомним, что и Криштиану Роналду-младшего также родила суррогатная мать. Никакой информации о матерях старшего сына и близнецов футболиста нет. Кроме того, по сообщениям прессы, скоро Роналду станет отцом в четвертый раз: его возлюбленная Джорджина Родригес беременна.

    Криштиану Роналду с сыном

    Кри

    Криштиану Роналду с сыном и Джорджина Родригес

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