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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 января 2017

Криштиану Роналду женится

Остепениться футболиста убедила мама

Самый богатый футболист современности Криштиану Роналду покидает ряды завидных женихов: 31-летний португалец решил покончить с холостым положением. Избранницей нападающего мадридского «Реала» стала 21-летняя испанская модель Джорджина Родригес — именно с ней футболист вознамерился связать себя узами брака, невзирая на то, что влюбленные встречаются всего четыре месяца. Более того: Роналду строит планы не только относительно предстоящей свадьбы с Родригес, но и их будущих детей.

Как сообщают инсайдеры, к столь серьезному шагу футболиста подтолкнула не только тяга к семейным узам. Не последнюю роль в решении Роналду сыграла его мать, которая обычно с недоверием относится к сердечным увлечениям сына. Однако Джорджина Родригес, по ее мнению, именно та девушка, которая составит идеальную пару Криштиану. Оценка матери сыграла решающее значение для Роналду: свадьба футболиста предварительно намечается летом 2018 года.

Криштиану Роналду с сыном и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду с сыном и Джорджина Родригес

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