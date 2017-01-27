Криштиану Роналду женится

Самый богатый футболист современности Криштиану Роналду покидает ряды завидных женихов: 31-летний португалец решил покончить с холостым положением. Избранницей нападающего мадридского «Реала» стала 21-летняя испанская модель Джорджина Родригес — именно с ней футболист вознамерился связать себя узами брака, невзирая на то, что влюбленные встречаются всего четыре месяца. Более того: Роналду строит планы не только относительно предстоящей свадьбы с Родригес, но и их будущих детей.

Как сообщают инсайдеры, к столь серьезному шагу футболиста подтолкнула не только тяга к семейным узам. Не последнюю роль в решении Роналду сыграла его мать, которая обычно с недоверием относится к сердечным увлечениям сына. Однако Джорджина Родригес, по ее мнению, именно та девушка, которая составит идеальную пару Криштиану. Оценка матери сыграла решающее значение для Роналду: свадьба футболиста предварительно намечается летом 2018 года.