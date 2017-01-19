Крисcи Тейген показала свое тело без ретуши

Крисcи Тейген — одна из тех знаменитостей, кто не стесняется говорить о своих недостатках. В частности, пару часов назад модель поделилась на своей странице в твиттере фотографией, на которой четко видны растяжки. Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Этот твит перепостили у себя на странице более 7 тысяч человек, не говоря уже о 61 тысячи лайков: «Крисси, вы — моя героиня! Спасибо!», «Крисси, спасибо вам за эту фотографию! Я ненавидела свое тело за растяжки и мечтала иметь формы как у модели. Но оказалось, что они тоже не идеальны!», — прокомментировали этот снимок подписчики Тейген.

Стоит отметить, что это уже не первое откровенное фото возлюбленной Джона Ледженда. В августе прошлого года, спустя четыре месяца после рождения дочери, Крисси опубликовала в Snapchat снимок, под которым подписала: «Моим бедрам пришлось расплачиваться», сопроводив его плачущим эмодзи.