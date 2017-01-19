Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

Крисcи Тейген показала свое тело без ретуши

Модель опубликовала откровенно фото после беременности

Крисcи Тейген — одна из тех знаменитостей, кто не стесняется говорить о своих недостатках. В частности, пару часов назад модель поделилась на своей странице в твиттере фотографией, на которой четко видны растяжки. Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Этот твит перепостили у себя на странице более 7 тысяч человек, не говоря уже о 61 тысячи лайков: «Крисси, вы — моя героиня! Спасибо!», «Крисси, спасибо вам за эту фотографию! Я ненавидела свое тело за растяжки и мечтала иметь формы как у модели. Но оказалось, что они тоже не идеальны!», — прокомментировали этот снимок подписчики Тейген.

Стоит отметить, что это уже не первое откровенное фото возлюбленной Джона Ледженда. В августе прошлого года, спустя четыре месяца после рождения дочери, Крисси опубликовала в Snapchat снимок, под которым подписала: «Моим бедрам пришлось расплачиваться», сопроводив его плачущим эмодзи.

Твиттер Крисcи Тейген

Твиттер Крисcи Тейген

Snapchat Крисcи Тейген

Snapchat Крисcи Тейген

Напомним, что некоторое время назад 31-летняя модель сделала заявление, в котором пообещала своим поклонникам больше не публиковать фотографии, обработанные в Photoshop и других графических редакторах: «У меня есть множество таких приложений, но я не хочу ретушировать свое тело, потому что люди в соцсетях уже начали забывать, как выглядит реальный человек», — заявила звезда.

Материалы по темам

Ксения Собчак выступила с критикой мюзикла «Ла-Ла Ленд»Фото дня: Брэд Питт на благотворительном концерте

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
Новости«Мисс Вселенная 2017»: кого назовут самой красивой девушкой планеты?
ПрактикаХолодный прием: зимние beauty-средства и процедуры

ELLE рекомендует

ПрактикаС чем носить кожаные брюки
ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
ПрактикаХолодный прием: зимние beauty-средства и процедуры

Лучшее на Elle

Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Ксения Собчак выступила с критикой мюзикла «Ла-Ла Ленд»

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.