Несколько часов назад одна из самых крепких голливудских пар — Крис Прэтт и Анна Фэрис — объявила о расставании. Новость стала неожиданной для поклонников супругов, ведь казалось, что в их отношениях все прекрасно. Стоит отметить, что за 8 лет брака Крис и Анна делились лишь хорошими моментами своего брака и, чтобы избежать сплетен вокруг развода, решили сообщить об этом в своих соцсетях. Так, Анна опубликовала пост в своем Instagram, а Прэтт — в Facebоok.

«Нам грустно сообщать об этом, но мы приняли решение официально разойтись. Мы старались сохранить отношения очень долгое время, и мы действительно очень расстроены. У нашего сына есть родители, которые его любят, и ради него мы хотели бы, чтобы к нам не было обращено много внимания. Мы до сих пор любим друг друга и очень ценим то время, когда мы были вместе. Анна Фэрис и Крис Пратт»

Напомним, актеры познакомились на съемочной площадке фильма «Отвези меня домой». Тогда Фэрис переживала развод с первым мужем Беном Индрой, поэтому поддержка коллеги ей была просто необходима. Однако дружеские отношения быстро переросли в роман. Летом 2009-го у них состоялась свадьба, а спустя три года у пары родился сын Джек, которому 25 августа исполнится пять лет.