Крис Хемсворт рассказал о конкуренции с Лиамом

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Звезда «Тора» поведал о соперничестве с братом в актерской карьере
Братья Хемсворты с детства соперничали друг с другом вплоть до того, что родители боялись оставлять их без присмотра: настолько Люк, Лиам и Крис были готовы драться по любому поводу. Решив стать актерами, братья перебрались в Голливуд, где довольно скоро Люк уступил место Лиаму и Крису, чьи карьеры действительно пошли в гору. И тут не обошлось без соперничества — оба были в списке кандидатов на роль Тора в одноименной экранизации комиксов. Сначала продюсеры думали сделать Тором Лиама, но в итоге отдали роль Крису. На отношениях братьев это, впрочем, никак не сказалось. И сейчас, когда и Лиам, и Крис успешны почти одинаково, ни о какой творческой конкуренции речи быть не может, несмотря на попытки таблоидов преподнести противоположную информацию.
«Люди пытаются все так подать, будто между нами существует напряжение, будто мы соперничаем в наших карьерах. Это не так», — сказал Крис Хемсворт, комментируя свои отношения с братом.
Лиам, Крис и Люк Хемсворты
В повседневной жизни дух конкурентной борьбы как был в детстве, так и остался, но это касается разве что спорта, отметил актер.
«Когда мы играем дома в крикет или в футбол или занимаемся серфингом, то да, каждый из нас старается победить и здоровое соперничество присутствует. Но в нашей работе ему нет места», — расставил Крис все точки над i.