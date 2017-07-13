Крис Хемсворт рассказал о конкуренции с Лиамом

Братья Хемсворты с детства соперничали друг с другом вплоть до того, что родители боялись оставлять их без присмотра: настолько Люк, Лиам и Крис были готовы драться по любому поводу. Решив стать актерами, братья перебрались в Голливуд, где довольно скоро Люк уступил место Лиаму и Крису, чьи карьеры действительно пошли в гору. И тут не обошлось без соперничества — оба были в списке кандидатов на роль Тора в одноименной экранизации комиксов. Сначала продюсеры думали сделать Тором Лиама, но в итоге отдали роль Крису. На отношениях братьев это, впрочем, никак не сказалось. И сейчас, когда и Лиам, и Крис успешны почти одинаково, ни о какой творческой конкуренции речи быть не может, несмотря на попытки таблоидов преподнести противоположную информацию.

«Люди пытаются все так подать, будто между нами существует напряжение, будто мы соперничаем в наших карьерах. Это не так», — сказал Крис Хемсворт, комментируя свои отношения с братом.