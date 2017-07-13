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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    13 июля 2017

    Крис Хемсворт рассказал о конкуренции с Лиамом

    Звезда «Тора» поведал о соперничестве с братом в актерской карьере

    Братья Хемсворты с детства соперничали друг с другом вплоть до того, что родители боялись оставлять их без присмотра: настолько Люк, Лиам и Крис были готовы драться по любому поводу. Решив стать актерами, братья перебрались в Голливуд, где довольно скоро Люк уступил место Лиаму и Крису, чьи карьеры действительно пошли в гору. И тут не обошлось без соперничества — оба были в списке кандидатов на роль Тора в одноименной экранизации комиксов. Сначала продюсеры думали сделать Тором Лиама, но в итоге отдали роль Крису. На отношениях братьев это, впрочем, никак не сказалось. И сейчас, когда и Лиам, и Крис успешны почти одинаково, ни о какой творческой конкуренции речи быть не может, несмотря на попытки таблоидов преподнести противоположную информацию.

    «Люди пытаются все так подать, будто между нами существует напряжение, будто мы соперничаем в наших карьерах. Это не так», — сказал Крис Хемсворт, комментируя свои отношения с братом.

    Лиам, Крис и Люк Хемсворты

    Лиам, Крис и Люк Хемсворты

    В повседневной жизни дух конкурентной борьбы как был в детстве, так и остался, но это касается разве что спорта, отметил актер.

    «Когда мы играем дома в крикет или в футбол или занимаемся серфингом, то да, каждый из нас старается победить и здоровое соперничество присутствует. Но в нашей работе ему нет места», — расставил Крис все точки над i.

    Лиам и Крис Хемсворты

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