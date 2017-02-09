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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 февраля 2017

Крис Эванс и Дженни Слейт расстались

Актеры так и не смогли найти время друг для друга

На днях стало известно, что Капитан Америка расстался со своей девушкой, актрисой Дженни Слейт, с которой они были вместе почти год. По официальным заявлениям представителей пары, причина разрыва — несовместимость рабочих графиков: «Крис и Дженни очень заняты своей карьерой, и у них просто не оставалось времени на встречи друг с другом. Но, несмотря на это, они продолжают общаться как друзья».


Крис Эванс и Дженни Слейт

Крис Эванс и Дженни Слейт

ФОТОGetty Images

Напомним, что впервые о романе между знаменитостями заговорили в мае прошлого года, а спустя месяц актеры подтвердили эти слухи, появившись вместе на премьере анимационного фильма «Тайная жизнь домашних животных».

Стоит отметить, что до этого Дженни Слейт в течение четырех лет была замужем за режиссером Дином Флейшером-Кэмпом. Пара развелась в начале мая 2016 года. Крис Эванс, в свою очередь, в разное время имел отношения с Кейт Босуорт, Джессикой Бил и Минкой Келли.


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