Крис Эванс и Дженни Слейт расстались

На днях стало известно, что Капитан Америка расстался со своей девушкой, актрисой Дженни Слейт, с которой они были вместе почти год. По официальным заявлениям представителей пары, причина разрыва — несовместимость рабочих графиков: «Крис и Дженни очень заняты своей карьерой, и у них просто не оставалось времени на встречи друг с другом. Но, несмотря на это, они продолжают общаться как друзья».

Напомним, что впервые о романе между знаменитостями заговорили в мае прошлого года, а спустя месяц актеры подтвердили эти слухи, появившись вместе на премьере анимационного фильма «Тайная жизнь домашних животных».

Стоит отметить, что до этого Дженни Слейт в течение четырех лет была замужем за режиссером Дином Флейшером-Кэмпом. Пара развелась в начале мая 2016 года. Крис Эванс, в свою очередь, в разное время имел отношения с Кейт Босуорт, Джессикой Бил и Минкой Келли.