Крис Дженнер встречается с экс-супругом Иоланды Хадид

Весной СМИ сообщили, что 61-летняя Крис Дженнер рассталась с 36-летним менеджером Кори Гэмблом после почти трех лет отношений, чтобы сконцентрироваться на реалити-шоу Keeping up with the Kardashians. Теперь, по данным зарубежной прессы, у Крис новый роман — звезда встречается с 67-летним канадским певцом и музыкальным продюсером Дэвидом Фостером, с которым ее у нее есть почти родственные связи — Фостер ранее был женат на Линде Томпсон, которая до этого была супругой Брюса Дженнера. Напомним, что Брюс Дженнер — легкоатлет и бывший муж Крис Дженнер, который после операции по смене пола известен как Кейтлин Дженнер.

Дженнер и Фостера видели на свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Очевидцы утверждают, что они постоянно держались за руки, и Крис два раза поцеловала своего спутника в щеку.