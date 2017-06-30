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30 июня 2017

Крис Дженнер встречается с экс-супругом Иоланды Хадид

У главы семьи Кардашьян роман с певцом и продюсером Дэвидом Фостером

Весной СМИ сообщили, что 61-летняя Крис Дженнер рассталась с 36-летним менеджером Кори Гэмблом после почти трех лет отношений, чтобы сконцентрироваться на реалити-шоу Keeping up with the Kardashians. Теперь, по данным зарубежной прессы, у Крис новый роман — звезда встречается с 67-летним канадским певцом и музыкальным продюсером Дэвидом Фостером, с которым ее у нее есть почти родственные связи — Фостер ранее был женат на Линде Томпсон, которая до этого была супругой Брюса Дженнера. Напомним, что Брюс Дженнер — легкоатлет и бывший муж Крис Дженнер, который после операции по смене пола известен как Кейтлин Дженнер.

Дженнер и Фостера видели на свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Очевидцы утверждают, что они постоянно держались за руки, и Крис два раза поцеловала своего спутника в щеку.


Крис Дженнер

Крис Дженнер

Дэвид Фостер

Дэвид Фостер

Инсайдеры уточняют, что между Крис и Дэвидом могут быть и просто дружеские отношения. Интересно, что с 2011 по 2017-й он был женат на Иоланде Хадид, маме супермоделей Джиджи и Беллы, с которыми крепко дружит дочь Дженнер Кендалл.

Иоланда Фостер и Дэвид Фостер

Иоланда Фостер и Дэвид Фостер

Дэвид Фостер и Линда Томпсон

Дэвид Фостер и Линда Томпсон

Линда Томпсон и Брюс Дженнер

Линда Томпсон и Брюс Дженнер

Крис и Брюс Дженнер

Крис и Брюс Дженнер

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