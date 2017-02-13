Крис Дженнер объяснила отсутствие Канье Уэста на «Грэмми»

У Канье Уэста непростые отношения с Американской академией звукозаписи, раздающей премии «Грэмми». Два года назад рэпер прямо на церемонии потребовал у получившего свою статуэтку Бека отдать ее незаслуженно обойденной, по его мнению, Бейонсе. А минувшей осенью Канье, возмущенный отсутствием среди номинантов альбома Фрэнка Оушена, поставил ультиматум Академии — либо она исправит это положение, либо он не придет на церемонию. «Больше всего в этом году я слушал альбом Фрэнка Оушена. Говорю прямо, что если он не попадет ни в одну категорию, я не приду на «Грэмми». Как артисты, мы должны совместно бороться с этой фигней», — сказал Уэст на одном из концертов.