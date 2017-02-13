Крис Дженнер объяснила отсутствие Канье Уэста на «Грэмми»

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По словам Дженнер, музыкант занят подготовкой показа новой коллекции в Нью-Йорке
У Канье Уэста непростые отношения с Американской академией звукозаписи, раздающей премии «Грэмми». Два года назад рэпер прямо на церемонии потребовал у получившего свою статуэтку Бека отдать ее незаслуженно обойденной, по его мнению, Бейонсе. А минувшей осенью Канье, возмущенный отсутствием среди номинантов альбома Фрэнка Оушена, поставил ультиматум Академии — либо она исправит это положение, либо он не придет на церемонию. «Больше всего в этом году я слушал альбом Фрэнка Оушена. Говорю прямо, что если он не попадет ни в одну категорию, я не приду на «Грэмми». Как артисты, мы должны совместно бороться с этой фигней», — сказал Уэст на одном из концертов.
Канье Уэст
Академики проявили твердость, Уэст тоже. Артист, как и обещал, пропустил мероприятие, несмотря на наличие у него номинаций. Впрочем, теща Канье, Крис Дженнер, объяснила его пропуск иначе, более дипломатично. «Правда заключается в том, что у него будет большое шоу в рамках Недели моды в Нью-Йорке. У него сейчас действительно много работы. Мы бы хотели, чтобы он был здесь», — пояснила Дженнер, отвечая на вопрос журналистов.
Крис Дженнер на «Грэмми-2017»
В среду, 15 февраля, в рамках нью-йоркской Недели моды будет показана новая коллекция Канье Уэста Yeezy Season 4, которая, возможно, волнует артиста больше, чем отношения с Академией звукозаписи.
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