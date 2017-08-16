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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    16 августа 2017

    Крис Браун: «Мы с Рианной постоянно дрались»

    Музыкант впервые за долгие годы дал откровенное интервью

    История любви Криса Брауна и Рианны — до сих пор одна из самых ярких и обсуждаемых в Голливуде. Страстный роман влюбленных закончился весьма трагично —накануне церемонии «Грэмми» Браун жестоко избил певицу в собственной машине. С того момента прошло почти восемь лет, однако музыкант лишь недавно решился откровенно рассказать о случившемся.

    Крис Браун: «Мы с Рианной постоянно дрались»

    В документальном фильме «Добро пожаловать в мою жизнь» Крис поделился деталями той ночи. По его словам, их отношения с Рианной всегда были нестабильными и очень эмоциональными. Часто словесная перепалка переходила в драку. Как правило, поводом для домашних ссор становилась ревность певицы. Спустя восемь месяцев после начала их романа Браун откровенно рассказал возлюбленной, что на момент зарождения их отношений в его жизни была еще одна женщина. После этого мысли об изменах возлюбленного больше не оставляли певицу.

    Крис Браун: «Мы с Рианной постоянно дрались» фото [6]ФОТОGettyImages

    В ночь накануне «Грэмми» Рианна в очередной раз нашла сообщение от незнакомой женщины в телефоне Криса. Началась ссора, за которой последовала драка. «Она накинулась на меня с кулаками, после чего выхватила телефон и выкинула его в окно. Мы оба были немного пьяны и не отдавали отчет своим действиям», — рассказывает Браун. На оскорбления возлюбленной он ответил ударом, сильно разбив девушке губу. «Я чувствовал себя монстром, хотел остановиться, но она резко отреагировала на мой удар, и я не сдержался».

    Крис Браун: «Мы с Рианной постоянно дрались» фото [4]
    Крис Браун: «Мы с Рианной постоянно дрались» фото [5]

    Напомним, что в ходе судебной экспертизы было выявлено, что в процессе драки Крис Браун нанес Рианне многочисленные удары по голове и лицу, сильно разбив нос и губу. Последующие годы между экс-влюбленными шел затяжной судебный процесс, по итогам которого музыкант выплатил компенсацию, а также дал согласие больше никогда не приближаться к певице.

    Крис Браун: «Мы с Рианной постоянно дрались» фото [7]
    Крис Браун: «Мы с Рианной постоянно дрались» фото [8]
    Крис Браун: «Мы с Рианной постоянно дрались» фото [2]
    Крис Браун: «Мы с Рианной постоянно дрались» фото [1]

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