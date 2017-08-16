Крис Браун: «Мы с Рианной постоянно дрались»

История любви Криса Брауна и Рианны — до сих пор одна из самых ярких и обсуждаемых в Голливуде. Страстный роман влюбленных закончился весьма трагично —накануне церемонии «Грэмми» Браун жестоко избил певицу в собственной машине. С того момента прошло почти восемь лет, однако музыкант лишь недавно решился откровенно рассказать о случившемся.

В документальном фильме «Добро пожаловать в мою жизнь» Крис поделился деталями той ночи. По его словам, их отношения с Рианной всегда были нестабильными и очень эмоциональными. Часто словесная перепалка переходила в драку. Как правило, поводом для домашних ссор становилась ревность певицы. Спустя восемь месяцев после начала их романа Браун откровенно рассказал возлюбленной, что на момент зарождения их отношений в его жизни была еще одна женщина. После этого мысли об изменах возлюбленного больше не оставляли певицу.

ФОТО GettyImages

В ночь накануне «Грэмми» Рианна в очередной раз нашла сообщение от незнакомой женщины в телефоне Криса. Началась ссора, за которой последовала драка. «Она накинулась на меня с кулаками, после чего выхватила телефон и выкинула его в окно. Мы оба были немного пьяны и не отдавали отчет своим действиям», — рассказывает Браун. На оскорбления возлюбленной он ответил ударом, сильно разбив девушке губу. «Я чувствовал себя монстром, хотел остановиться, но она резко отреагировала на мой удар, и я не сдержался».