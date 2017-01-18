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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

18 января 2017

Кортни Кокс переезжает в Лондон ради бойфренда

Звезда сериала «Друзья» вместе с дочерью покидает Голливуд

Кортни Кокс оставляет Голливуд и перебирается в Лондон к своему бойфренду Джонни Макдэйду. Это решение, которое далось актрисе нелегко, она приняла под влиянием обстоятельств. Макдэйд, музыкант ирландской группы Snow Patrol, живет и работает в британской столице и сам менять место жительства не намерен — у него в Лондоне студия и база группы. До недавнего времени это служило поводом для многочисленных ссор 52-летней Кортни и 40-летнего Джонни, тем более что рокер наотрез отказывался оседать в Америке. «Она не раз признавалась, что не может долго быть без Джонни, а их частые разлуки и дальние расстояния создают опасное напряжение между ними», — говорит источник. В итоге актриса все-таки пошла на компромисс, решив, что может находиться большую часть времени за пределами США и непосредственно Голливуда. Сообщается также, что к такому выбору Кокс подтолкнула ее давняя и лучшая подруга Дженнифер Энистон, посоветовшая быть более гибкой и понимающей.

Джонни Макдэйд и Кортни Кокс

Джонни Макдэйд и Кортни Кокс

Роман звезды сериала «Друзья» и Джонни Макдэйда начался в 2013 году. Познакомил их Эд Ширан, в сентябре актриса и музыкант стали встречаться, а летом 2014 года сообщили, что помолвлены. Год спустя, осенью 2015-го, стало известно, что пара рассталась. Инициатором разрыва выступил Джонни, для Кортни его решение оказалось полной неожиданностью. В последнее время пара переживала серьезный кризис в отношениях, который, впрочем, как считала актриса, можно было преодолеть. «Они посещали консультанта-психолога, потому что у них были проблемы, они много ругались», — сообщал тогда инсайдер. В итоге Макдэйд объявил подруге, что уходит. «Он решил, что с него довольно и что он хочет с ней расстаться. Точных причин Джонни не назвал, просто сказал, что хотел бы сосредоточиться на своей музыке и не намерен дальше жить в атмосфере постоянных ссор», — объяснял источник. Впрочем, разрыв длился четыре месяца и в апреле 2016-го Кокс и Макдэйд помирились.

Джонни Макдэйд и Кортни Кокс с дочерью

Джонни Макдэйд и Кортни Кокс с дочерью

Джонни Макдэйд и Кортни Кокс фото

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