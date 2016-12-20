Кортни Кардашьян встречается с 23-летней моделью Юнесом Бенджима

Несколько часов назад в СМИ появилась информация о том, что у Кортни Кардашьян серьезный роман с моделью Юнесом Бенджима. В частности, накануне 37-летняя представительница клана Кардашьян-Дженнер вновь была замечена в компании 23-летнего Бенджимы. Кортни и Юнеса уже видели вместе — в парижском ночном клубе, причем в ту самую ночь, когда была ограблена Ким Кардашьян. На этот раз Кортни и ее приятель впервые попались в объективы папарацци, когда выходили из отеля SLS Hotel в Беверли-Хиллз. Отношения пары не были похожи на дружеские, Кардашьян и Бенджима обнимались и в целом выглядели влюбленными и увлеченными друг другом. «Кортни окончательно поняла, что не хочет пытаться заново полюбить Скотта Дисика. Она получает удовольствие, будучи свободной и привлекательной для других мужчин», — приводят таблоиды слова источника.

Кортни Кардашьян, Юнес Бенджима

Кардашьян и ее гражданский муж Дисик начали встречаться 10 лет назад. У Кортни и Скотта трое детей — семилетний сын Мейсон, дочь Пенелопа, которой летом исполнилось четыре года, и родившийся в один день с Мейсоном двухлетний Рейн. Пара несколько раз расставалась, последний серьезный разрыв случился год назад. Несколько месяцев Кортни встречалась с Джастином Бибером, а недавно воссоединилась, как утверждала пресса, с Дисиком.

Скотт Дисик и Кортни Кардашьян