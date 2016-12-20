Новый год 2017 готовимся к празднику
Итоги 2016 главные события уходящего года
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Какая вы первая леди? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 декабря 2016

Кортни Кардашьян встречается с 23-летней моделью Юнесом Бенджима

Пару видели выходящей из отеля в Беверли-Хиллз

Несколько часов назад в СМИ появилась информация о том, что у Кортни Кардашьян серьезный роман с моделью Юнесом Бенджима. В частности, накануне 37-летняя представительница клана Кардашьян-Дженнер вновь была замечена в компании 23-летнего Бенджимы. Кортни и Юнеса уже видели вместе — в парижском ночном клубе, причем в ту самую ночь, когда была ограблена Ким Кардашьян. На этот раз Кортни и ее приятель впервые попались в объективы папарацци, когда выходили из отеля SLS Hotel в Беверли-Хиллз. Отношения пары не были похожи на дружеские, Кардашьян и Бенджима обнимались и в целом выглядели влюбленными и увлеченными друг другом. «Кортни окончательно поняла, что не хочет пытаться заново полюбить Скотта Дисика. Она получает удовольствие, будучи свободной и привлекательной для других мужчин», — приводят таблоиды слова источника.

Кортни Кардашьян, Юнес Бенджима

Кортни Кардашьян, Юнес Бенджима

Кардашьян и ее гражданский муж Дисик начали встречаться 10 лет назад. У Кортни и Скотта трое детей — семилетний сын Мейсон, дочь Пенелопа, которой летом исполнилось четыре года, и родившийся в один день с Мейсоном двухлетний Рейн. Пара несколько раз расставалась, последний серьезный разрыв случился год назад. Несколько месяцев Кортни встречалась с Джастином Бибером, а недавно воссоединилась, как утверждала пресса, с Дисиком.

Скотт Дисик, Кортни Кардашьян

Скотт Дисик и Кортни Кардашьян

Судя по всему, планы Кардашьян изменились вновь — в пользу юной модели Бенджимы. О Юнесе, который до своей карьеры на подиуме профессионально занимался боксом, известно немногое. Бенджима участвовал в нескольких показах в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а что касается личной жизни, у него были отношения с моделью Джордан Данн. Этот роман закончился за неделю до вечера, проведенного Юнесом в компании Кортни в Париже в ноябре. Тогда источники сообщали, что Джордан «разбита», что она тяжело переносит разрыв. Любопытный нюанс: Данн дружит с сестрой Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер и ранее сотрудничала с Канье Уэстом, мужем другой представительницы клана, Ким Кардашьян.

73-летний Мик Джаггер впервые показал своего новорожденного сынаСупермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной для адвент-календаря

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

ИнтервьюИнтервью ELLE: модель, певица и первая леди Карла Бруни-Саркози
ЗвездыНовые имена 2016 года
НовостиРусская диета беременной Ирины Шейк
НовостиФото дня: беременная Ирина Шейк на шопинге в Лос-Анджелесе

ELLE рекомендует

Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
ПрактикаСвязный рассказ: модные свитера
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?
ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут

Лучшее на Elle

СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
ПрактикаНа ровном месте: новые тональные средства
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
КиноДорога к «Оскару»: лучшие актрисы второго плана
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.