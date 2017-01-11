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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Кортни Кардашьян ждет четвертого ребенка

По сообщениям СМИ, звезда реалити находится на раннем сроке беременности

Похоже, в семье Кардашьян назревает настоящий бэби-бум: вслед за новостью о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют в ближайшее время завести третьего ребенка, в СМИ просочился слух о том, что ее старшая сестра – Кортни – уже ожидает малыша. Это четвертая по счету беременность звезды реалити-шоу Keeping Up With the Kardashians. Как сообщают журналисты, отцом будущего ребенка является Скотт Дисик, с которым девушка то встречается, то расстается с 2006 года.

Сейчас Кортни находится на раннем сроке беременности и успела сообщить о своем положении только членам семьи и самым близким друзьям. Несмотря на то, что последний год стал настоящей проверкой на прочность для романа Кардашьян и Дисика, инсайдеры утверждают, что сейчас отношения пары переживают настоящий ренессанс – Скотт заваливает возлюбленную цветами и подарками и даже начал посвящать возлюбленной стихи.

Кортни Кардашьян ждет четвертого ребенка

Напомним, что пара воспитывает троих детей: двоих сыновей - семилетнего Мейсона Дэша и годовалого Рейна Эстона и четырехлетнюю дочь Пенелопу. Спустя полгода после рождения третьего ребенка Кортни и Скотт в очередной раз расстались из-за постоянных измен бизнесмена и возобновили отношения только в конце 2016 года.

Кортни Кардашьян ждет четвертого ребенка
Кортни Кардашьян ждет четвертого ребенка

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