Кортни Кардашьян ждет четвертого ребенка

Похоже, в семье Кардашьян назревает настоящий бэби-бум: вслед за новостью о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют в ближайшее время завести третьего ребенка, в СМИ просочился слух о том, что ее старшая сестра – Кортни – уже ожидает малыша. Это четвертая по счету беременность звезды реалити-шоу Keeping Up With the Kardashians. Как сообщают журналисты, отцом будущего ребенка является Скотт Дисик, с которым девушка то встречается, то расстается с 2006 года.

Сейчас Кортни находится на раннем сроке беременности и успела сообщить о своем положении только членам семьи и самым близким друзьям. Несмотря на то, что последний год стал настоящей проверкой на прочность для романа Кардашьян и Дисика, инсайдеры утверждают, что сейчас отношения пары переживают настоящий ренессанс – Скотт заваливает возлюбленную цветами и подарками и даже начал посвящать возлюбленной стихи.