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    04 июля 2017

    Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим отдыхают в Сан-Тропе

    Звезда реалити-шоу The Keeping Up With The Kardashians отдыхает со своим бойфрендом во Франции

    Лето – идеальное время для романтических путешествий: звезды, конечно, отлично об этом знают. Кортни Кардашьян решила провести начало июля в компании своего молодого 23-летнего бойфренда, Юнесом Бенджимом. Для небольшого путешествия они выбрали южное побережье Франции: сейчас пара находится в Сан-Тропе.


    Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим отдыхают в Сан-Тропе
    Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим отдыхают в Сан-Тропе

    Здесь папарацци застали 38-летнюю Кортни Кардашьян и бывшего боксера на пляже, наслаждавшихся морем и возможностью отдохнуть. Все журналисты и поклонники пары сразу же отметили, что влюбленные находятся в отличной физической форме.


    Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим отдыхают в Сан-Тропе
    Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим отдыхают в Сан-Тропе

    Напомним, об отношениях Кортни Кардашьян и Юнеса стало известно еще в середине прошлого года.


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