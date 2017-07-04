Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим отдыхают в Сан-Тропе

Лето – идеальное время для романтических путешествий: звезды, конечно, отлично об этом знают. Кортни Кардашьян решила провести начало июля в компании своего молодого 23-летнего бойфренда, Юнесом Бенджимом. Для небольшого путешествия они выбрали южное побережье Франции: сейчас пара находится в Сан-Тропе.



Здесь папарацци застали 38-летнюю Кортни Кардашьян и бывшего боксера на пляже, наслаждавшихся морем и возможностью отдохнуть. Все журналисты и поклонники пары сразу же отметили, что влюбленные находятся в отличной физической форме.

