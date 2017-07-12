Короли интернета: самые влиятельные знаменитости в сети

Пока Forbes публикует списки самых высокооплачиваемых и влиятельных знаменитостей планеты, мы кусаем локти, разглядывая новое платье Беллы Хадид, серьги Ким Кардашьян или новую коллекцию кроссовок ее супруга Канье Уэста. Какая разница, сколько зарабатывает на своих концертах Тейлор Свифт, если ее фото в Instagram не вызывают желания купить все, что на ней надето? ELLE рассказывает о самых влиятельных звездах на просторах интернета.

Семейство Кардашьян

Семейство Кардашьян —прирожденные маркетологи: начиная с Крис Дженнер, которая спродюсировала самое популярное шоу Америки, и Ким Кардашьян, зарабатывающей миллионы после ролика интимного характера, попавшего в сеть, заканчивая 19-летней Кайли Дженнер, которая из обычной девочки превратилась в сексуальную диву и теперь продает косметику собственного бренда под слоганом: «Хотите губы как у меня?». К Кардашьян невозможно относиться скептически: их либо любят, либо ненавидят. Но даже недоброжелатели следят за соцсетями семейства, а некоторые втайне заказывают их продукцию. При этом Ким за один пост в Instagram зарабатывает в среднем от $500 тысяч до $1 млн., так что ее появление на страницах Forbes не за горами.

Бейонсе

Несмотря на то, что Селена Гомес и Бейонсе делят первое место в рейтинге самой популярной звезды в Instagram, у первой все же больше подписчиков. Только вот скудный контент Селены не сравнится с насыщенной инста-жизнью Бейонсе. Чего только стоит ее серия фотографий во время беременности — певица создала настоящий модный блог, сделав главным инфоповодом свое интересное положение. Так что все мамочки мира поняли: когда ты беременна, можно позволить себе роскошно одеваться и подчеркивать фигуру, поэтому вещи из коллекций Gucci, Chanel, Dior и Topshop расхватали за пару дней.

Рианна

В прошлом нежная барбадосская принцесса, а сегодня эпатажная дива Рианна всегда умела привлекать к себе внимание. Мало кто из звезд относится к себе с такой самоиронией, как она. Поэтому, пропагандируя естественность и любовь к себе, Ри не стесняется лишнего веса, спокойно выходит на улицу без макияжа и экспериментирует со странными нарядами. Когда, если не сейчас, считает она, а подписчики шлют ей массу комплиментов и благодарят за мотивацию.

Сестры Хадид

Самые обсуждаемые сестры после Кардашьян, несомненно, Хадид. Будь у них свое реалити-шоу, знаменитым телезвездам пришлось бы уступить им пальму первенства. Несмотря на то, что сейчас на пике популярности Белла, фотографиями которой мы не перестаем восхищаться, Джиджи тоже не снижает планку и продолжает мотивировать поклонников поверить в себя. В сети сестер любят, в первую очередь, потому, что, несмотря на свою красоту, сексуальность и обеспеченных родителей, они такие же «девчонки из соседнего двора», как и их подписчицы.

Криштиану Роналду

Роналду — самый популярный и высокооплачиваемый футболист современности, именем которого ежедневно пестрят все заголовки. Сначала все следили за его бурным романом с русской красавицей Ириной Шейк, затем — за рождением сына от таинственной женщины, а теперь он и вовсе стал многодетным отцом. Громкие заявления Роналду, его откровенные фотосессии и забавный английский язык (футболист весьма необычно подписывает снимки в Instagram) принесли ему более ста миллионов подписчиков, которые каждый день пытаются разгадать тайны Криштиану и бурно реагируют на каждый его пост.

Канье Уэст

Человек-оркестр, «будущий президент США» (как он сам себя называет) и «посланник Бога», Канье Уэст — один из самых неоднозначных персонажей на мировой сцене. Интересно, что знаменитым его сделали как раз не треки, находящиеся на первых строчках iTunes, а громкие заявления: причем не только на музыкальных премиях, но и в Twitter. Именно поэтому каждый твит Канье набирал до 100 тысяч репостов. И хотя в феврале этого года рэпер удалил все соцсети, любое упоминание его в интернете буквально сводит поклонников с ума. Канье даже называют новым Копперфильдом — только со способностями гипнотизера. Иначе чем еще можно оправдать мировую любовь к нему и ко всему, что он делает?

Дженнифер Лопес