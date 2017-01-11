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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Королевская семья проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон

Британский престол обошелся без публичных поздравлений герцогини

Очередной день рождения Кейт Миддлтон, прошедший 9 января, выдался не самым веселым для герцогини Кембриджской. Об этом пишет британская пресса и дает несколько тому объяснений. Во-первых, хороший друг Кейт, ее деверь, принц Гарри, отсутствовал в Лондоне, отправившись в заграничный вояж в компании своей подруги Меган Маркл. «Конечно, Гарри и Кейт всегда поддерживали близкие отношения, но теперь у Гарри другие приоритеты», — отметил инсайдер. Миддлтон же, очень привязанная к Гарри и всегда приглашавшая его на свои дни рождения, чувствует себя, по словам источника, «оскорбленной».

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Во-вторых, Кларенс-хаус (офис, резиденция членов британской королевской семьи) никак не упомянул в своих пресс-релизах именинницу, обойдясь без каких-либо заявлений на этот счет. В прошлом году королевская семья отреагировала на 34-ый день рождения Кейт, поместив на своем сайте фото юной герцогини. Чем вызвано такое поведение Кларенс-хаус, неизвестно, однако на фоне разговоров о том, что Елизавета приняла решение передать трон Уильяму и в целом стала более тепло относиться к Миддлтон, подобное равнодушие выглядит странно. Более того, королевская семья воздержалась от публичных поздравлений Кейт в своих аккаунтах в социальных сетях и даже в Instagram никак не зафиксировала ее юбилей.

Светские обозреватели пытаются искать объяснение всему этому и высказывают самые разные предположения. Возможно, таким образом престол «наказывает» Миддлтон за ее «лень»: неоднократно отмечалось, что герцогиня в минувшем году имела мало публичных выходов, «отработав» лишь 68 дней за весь 2016-й и удостоившись в прессе звания «самого ленивого представителя монархии». Рассматривается также версия, что престолу сейчас не до поздравлений — Елизавета неважно себя чувствует, и это является главной заботой Букингемского дворца. «Значит ли все это, что Уильям и Кейт оказались перед закрытыми дверями и престол им не светит? Или же сама Кейт хочет, чтобы ее оставили в покое?» — задаются вопросами СМИ, резюмируя, что в любом случае 35 день рождения Кейт Миддлтон был одним из самых «тихих».

Елизавета II, Кейт Миддлтон, принцы Гарри и Уильям

Елизавета II, Кейт Миддлтон, принцы Гарри и Уильям

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