Королевская семья на параде в честь дня рождения Елизаветы II

21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполнился 91 год. Тогда правительница Соединенного королевства отпраздновала этот день в кругу семьи, а сегодня, 17 июня, в Лондоне прошел традиционный парад в честь дня рождения монарха Trooping The Colour.

С балкона Букингемского дворца помимо виновницы торжества за парадом наблюдали принц Филипп, принц Чарльз, герцогиня Камилла, а также Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта. Принц Гарри присутствовал на празднике один — его возлюбленная Меган Маркл еще не является членом королевской семьи, поэтому не имеет права посещать подобные мероприятия наравне с родственниками принца.

Герцогиня Кэтрин оказалась в центре внимания прессы и фотографов благодаря своему яркому наряду: супруга принца Уильяма выбрала розовое платье своего любимого бренда Alexander McQueen и шляпку в тон ему. Образы детей Кейт, Георга и Шарлотты, вторили платью матери — маленький принц был одет в белую рубашку и шорты с подтяжками вишневого цвета, а юная принцесса — в нежно-розовое платье.