Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 июня 2017

Королевская семья на параде в честь дня рождения Елизаветы II

Редкий выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми

21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполнился 91 год. Тогда правительница Соединенного королевства отпраздновала этот день в кругу семьи, а сегодня, 17 июня, в Лондоне прошел традиционный парад в честь дня рождения монарха Trooping The Colour.

С балкона Букингемского дворца помимо виновницы торжества за парадом наблюдали принц Филипп, принц Чарльз, герцогиня Камилла, а также Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта. Принц Гарри присутствовал на празднике один — его возлюбленная Меган Маркл еще не является членом королевской семьи, поэтому не имеет права посещать подобные мероприятия наравне с родственниками принца.

Герцогиня Кэтрин оказалась в центре внимания прессы и фотографов благодаря своему яркому наряду: супруга принца Уильяма выбрала розовое платье своего любимого бренда Alexander McQueen и шляпку в тон ему. Образы детей Кейт, Георга и Шарлотты, вторили платью матери — маленький принц был одет в белую рубашку и шорты с подтяжками вишневого цвета, а юная принцесса — в нежно-розовое платье.

Королевская семья на балконе Букингемского дворца

Королевская семья на балконе Букингемского дворца

Королева Елизавета II, принц Филипп, Кейт Миддлтон, принц Уильям, принцесса Шарлотта и принц Георг

Королева Елизавета II, принц Филипп, Кейт Миддлтон, принц Уильям, принцесса Шарлотта и принц Георг

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса Шарлотта

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II

Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса Шарлотта

Принц Георг и принцесса Шарлотта

Принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон и герцогиня Камилла

Кейт Миддлтон и герцогиня Камилла

Королева Елизавета II и принц Филипп

Королева Елизавета II и принц Филипп

Принц Гарри

Принц Гарри

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Материалы по темам

Спецпроекты

На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз