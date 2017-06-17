Королевская семья на параде в честь дня рождения Елизаветы II

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Редкий выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми
21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполнился 91 год. Тогда правительница Соединенного королевства отпраздновала этот день в кругу семьи, а сегодня, 17 июня, в Лондоне прошел традиционный парад в честь дня рождения монарха Trooping The Colour.
С балкона Букингемского дворца помимо виновницы торжества за парадом наблюдали принц Филипп, принц Чарльз, герцогиня Камилла, а также Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта. Принц Гарри присутствовал на празднике один — его возлюбленная Меган Маркл еще не является членом королевской семьи, поэтому не имеет права посещать подобные мероприятия наравне с родственниками принца.
Герцогиня Кэтрин оказалась в центре внимания прессы и фотографов благодаря своему яркому наряду: супруга принца Уильяма выбрала розовое платье своего любимого бренда Alexander McQueen и шляпку в тон ему. Образы детей Кейт, Георга и Шарлотты, вторили платью матери — маленький принц был одет в белую рубашку и шорты с подтяжками вишневого цвета, а юная принцесса — в нежно-розовое платье.
Королевская семья на балконе Букингемского дворца
Королева Елизавета II, принц Филипп, Кейт Миддлтон, принц Уильям, принцесса Шарлотта и принц Георг
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса Шарлотта
Королева Елизавета II
Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса Шарлотта
Принц Георг и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон и герцогиня Камилла
Королева Елизавета II и принц Филипп
Принц Гарри
Кейт Миддлтон
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