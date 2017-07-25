Королева мемов: весь мир обсуждает новый выход Рианны

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Образ певицы в роскошном красном платье стал поводом для интернет-мемов
Выходы Рианны в многослойных нарядах неоднократно становились поводом для мемов. Так, знаменитое желтое платье певицы, в котором она появилась на Met Gala в 2015-м году, сначала сравнивали с яичницей, а затем — с огромной пиццей. А образ в разноцветном пышном наряде в мае этого года — с тортом.
Вчерашний наряд Рианны тоже успел найти отклик у креативных поклонников. Правда, на этот раз образ певицы не связан с едой — всеобщее внимание привлекло ее декольте. Теперь Рианна мелькает на просторах интернета в образе Моны Лизы и рекламирует Google.
Когда тебя спрашивают, в чем ты пойдешь на красную дорожку, но ты Рианна - и ты сама красная дорожка