Королева мемов: весь мир обсуждает новый выход Рианны

Выходы Рианны в многослойных нарядах неоднократно становились поводом для мемов. Так, знаменитое желтое платье певицы, в котором она появилась на Met Gala в 2015-м году, сначала сравнивали с яичницей, а затем — с огромной пиццей. А образ в разноцветном пышном наряде в мае этого года — с тортом.