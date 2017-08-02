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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    02 августа 2017

    «Королева лишила меня единственного любимого мужчины»: принцесса Диана

    Новые подробности личной жизни принцессы Дианы

    20 лет назад, 31 августа 1997 года, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. К годовщине смерти королевы сердец в прессе все чаще стали появляться новые детали ее жизни. Так, сыновья принцесса Дианы, принцы Уильям и Гарри, впервые рассказали о матери в фильме «Наша мама Диана: ее жизнь и наследие». Еще одна документальная лента, которая скоро увидит свет, — «Диана: История ее словами» — отличается еще большей откровенностью.


    Принцесса Диана и принц Чарльз

    Принцесса Диана и принц Чарльз

    Фильм состоит преимущественно из записей уроков Дианы по ораторскому искусству, которые принцесса брала в 1991 году. Тогда роман принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз стал достоянием общественности, и Диана тренировала речь для многочисленных интервью. Преподаватель леди Ди Питер Сеттелин записывал все их уроки на видео, чтобы указывать ей на ошибки, не зная, какую ценность эти записи будут иметь через пару десятков лет. Диана была крайне расположена к своему учителю и практически изливала ему душу.


    Принцесса Диана и принц Чарльз

    Принцесса Диана и принц Чарльз

    Диана рассказывала Сеттелину все: в ленте будут показаны монологи принцессы об ее отношениях с принцем Чарльзом и другими мужчинами. «День свадьбы был худшим в моей жизни. До этого мы встречались всего 13 раз. А наша сексуальная жизнь была просто странной. Где-то шесть или семь лет назад это прекратилось. Чарльз считал, что в этом просто нет необходимости», — говорила леди Ди.

    Принцесса Диана и Барри Маннаки

    Принцесса Диана и Барри Маннаки

    Также в фильм вошли кадры, на которых принцесса рассказывает трагическую историю ее любви со своим телохранителем Барри Маннаки. «В 24 года я была влюблена в человека, который был для меня всем. Потом его убрали, поскольку появились подозрения о нашей связи. Всего через три недели после увольнения он погиб. Он был любовью всей моей жизни», — говорила Диана.

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