Конфликт между Ким Кардашьян и Бейонсе набирает обороты

В минувшие выходные стало известно, что Бейонсе во второй раз стала мамой - в семье певицы родились сразу две девочки-близнеца. В то время пока счастливые родители принимают поздравления, далеко не все могут разделить их радость. Так, Ким Кардашьян который день не может найти себе покоя. Известно, что звезда реалити-шоу давно и страстно мечтает о близнецах, однако по причинам здоровья не может выносить их самостоятельно.

Привыкшая быть всегда в центре внимания, Ким и сейчас не хочет оказаться на вторых ролях. Поэтому параллельно с выходом новостей о рождении малышей в семье Бейонсе, звезда недолго думая сообщила о пополнении и в собственном семействе. Вместе со старшей сестрой Кортни они сделали своим дочерям неожиданный подарок в виде двух очаровательных близнецов-шпицев. Один из белоснежных щенков предназначался Пенелопе Дисик, которого девочка назвала Хани (Ноney), а второй — непосредственно Норт Уэст. Под фотографией собак в Instagram Ким обратилась к подписчиками с просьбой помочь подобрать имя для малышей.

Информация о том, что Ким Кардашьян завидует популярности и успехам Бейонсе, появляется в прессе с завидной регулярностью. Дело в том, что пока карьера одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц современности идет в гору, рейтинг шоу о жизни семейства Кардашьян с каждым годом становится все ниже. Мысль о том, что певица и ее супург Джей Зи станут родителями близнецов, также долгое время не давала покоя Ким. Звезда реалити во что бы то ни стало хотела выносить малышей сама, однако серьезные проблемы со здоровьем, возникшие еще во время второй беременности, исключали такую возможность. Именно поэтому знаменитость приступила к срочным поискам суррогатной матери, однако ее решение не встретило одобрения со стороны ее мужа Канье Уэста и матери Крис Дженнер.