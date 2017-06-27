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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 июня 2017

Анджелина Джоли vs Шарлиз Терон: на чьей стороне Голливуд?

Две самые красивые голливудские актрисы находятся в состоянии «холодной войны»

Битва Анджелины Джоли и Шарлиз Терон за роль в ремейке фильма 1935 года «Невеста Франкенштейна», который планирует студия Marvel, продолжается: актрисы сейчас находятся в состоянии «холодной войны». Напомним, что ранее продюсеры ленты выслали и Джоли, и Терон сценарий фильма, подчеркнув, что у них в приоритете Анджелина. Бывшая жена Брэда Питта намеренно тянула с ответом, чтобы позлить свою конкурентку. Шарлиз же была вынуждена отказаться от прочих предложений, ведь создатели картины обещали гонорар в $20 млн. Но теперь терпению блондинки пришел конец: по словам инсайдеров, она заявила, что отказывается работать с продюсерами, которые как-либо были связаны с ее конкуренткой. Таким образом, если Анджелина Джоли не согласится на роль, Marvel придется искать другую актрису.


Шарлиз Терон
Анджелина Джоли

Джоли и Терон давно конкурируют друг с другом — кинопродюсеры уже не в первый раз предлагают им одну и ту же роль, что удивляет поклонников Джоли и Терон: хотя во внешности актрис и есть схожие черты, они отличаются по темпераменту. Так, в фильм «Убийство в Восточном экспрессе» Терон пригласили сразу после того, как Джоли отвергла предложение об участии в нем. Это сильно ударило по самолюбию актрисы — от контракта она отказалась, а в фильме в итоге снялась Мишель Пфайффер.


Шарлиз Терон
Анджелина Джоли

Интересно, что у 41-летней Шарлиз и 42-летней Анджелины как в карьере, так и в личной жизни складывается примерно одинаковая ситуация. Они обе входят в число самых красивых и успешных актрис, при этом всегда мечтали о большой семье, имеют приемных детей и им одинаково не везет в любви. К слову, после расставания «Бранджелины» Брэду Питту приписывали роман с Шарлиз Терон, однако эта информация не подтвердилась — по последним данным, новой возлюбленной актера является модель Эль Макферсон.

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