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    20 июля 2017

    Колин Фаррелл: «Мои дети держат меня на плаву»

    Актер рассказал о силе отцовского чувства

    Колин Фаррелл, создавший себе имидж брутального героя и скандалиста, сам признается, что в последние годы сильно изменился. Причиной перемен стало пришедшее к актеру отцовское чувство. «Теперь у меня есть жизнь за пределами съемочной площадки, так что я делаю свою работу и ухожу», — говорил Фаррелл осенью прошлого года. С тех пор приоритеты стали еще более очевидными. В интервью, которое Колин дал на днях, он признал, что семья отныне является главным делом его жизни, источником сил.  «Мои дети держат меня на плаву. И я не изменю своим планам быть для них наилучшим отцом. В моей жизни многое поменялось, я понял, что семья и дети — это те эмоциональные связи, которые наиболее важны», — сказал актер.

    Колин Фаррелл

    Колин Фаррелл

    Старший сын Фаррелла, 14-летний Джеймс, страдает синдромом Ангельмана. Тем не менее Колин не падает духом и счастлив, когда удается добиться хотя бы небольшого прогресса в состоянии сына. «Когда я не работаю, то не имею никакого отношения к актерству и ко всему этому. Я просто нахожусь рядом со своими мальчиками. И на вопрос «Ты актер?» я всегда говорю им: «Нет, я иногда играю, мне за это платят, но я не актер», — признался Фаррелл, чья карьера переживает сейчас новый виток благодаря успеху последних фильмов с его участием.

    Колин Фаррелл с сыном

    Колин Фаррелл с сыном

    41-летняя звезда фильмов «Настоящий детектив» и «Фантастические твари и где они обитают» воспитывает сыновей, Джеймса и восьмилетнего Генри, рожденных от разных матерей. Джеймс появился на свет в результате романа с моделью Ким Борденейв, матерью Генри является певица Алиция Бахледа-Цурус.

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