Колин Фаррелл: «Мои дети держат меня на плаву»

Колин Фаррелл, создавший себе имидж брутального героя и скандалиста, сам признается, что в последние годы сильно изменился. Причиной перемен стало пришедшее к актеру отцовское чувство. «Теперь у меня есть жизнь за пределами съемочной площадки, так что я делаю свою работу и ухожу», — говорил Фаррелл осенью прошлого года. С тех пор приоритеты стали еще более очевидными. В интервью, которое Колин дал на днях, он признал, что семья отныне является главным делом его жизни, источником сил. «Мои дети держат меня на плаву. И я не изменю своим планам быть для них наилучшим отцом. В моей жизни многое поменялось, я понял, что семья и дети — это те эмоциональные связи, которые наиболее важны», — сказал актер.

Колин Фаррелл

Старший сын Фаррелла, 14-летний Джеймс, страдает синдромом Ангельмана. Тем не менее Колин не падает духом и счастлив, когда удается добиться хотя бы небольшого прогресса в состоянии сына. «Когда я не работаю, то не имею никакого отношения к актерству и ко всему этому. Я просто нахожусь рядом со своими мальчиками. И на вопрос «Ты актер?» я всегда говорю им: «Нет, я иногда играю, мне за это платят, но я не актер», — признался Фаррелл, чья карьера переживает сейчас новый виток благодаря успеху последних фильмов с его участием.

Колин Фаррелл с сыном