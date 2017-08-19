Save the date: лучшие цитаты Коко Шанель

Великая Мадемуазель Коко полностью изменила моду XX века, совершив не одну революцию в понимании того, как должна выглядеть настоящая женщина. Она повлияла на вкусы своего поколения больше, чем кто бы то ни было. 19 августа — день рождения легендарной иконы стиля. К этой дате ELLE представляет лучшие цитаты Коко Шанель о моде, любви и женщинах.

Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к 30 годам — она просто глупа.

Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе.

Я пью шампанское только по двум поводам: когда влюблена и когда не влюблена.

Успеха часто добиваются те, кто не подозревает о неизбежности поражения.

Женщины могут выглядеть смешными. Разумеется, я говорю о немногих женщинах. Смешной же мужчина — конченый человек, если он не гений.

У судьбы нет причин без причины сводить посторонних.

Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним.