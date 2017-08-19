Save the date: лучшие цитаты Коко Шанель

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Высказывания модельера о моде, красоте и любви
Великая Мадемуазель Коко полностью изменила моду XX века, совершив не одну революцию в понимании того, как должна выглядеть настоящая женщина. Она повлияла на вкусы своего поколения больше, чем кто бы то ни было. 19 августа — день рождения легендарной иконы стиля. К этой дате ELLE представляет лучшие цитаты Коко Шанель о моде, любви и женщинах.
Коко Шанель, 1937 годФОТО
Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть
Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к 30 годам — она просто глупа.
Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе.
Я пью шампанское только по двум поводам: когда влюблена и когда не влюблена.
Успеха часто добиваются те, кто не подозревает о неизбежности поражения.
Женщины могут выглядеть смешными. Разумеется, я говорю о немногих женщинах. Смешной же мужчина — конченый человек, если он не гений.
У судьбы нет причин без причины сводить посторонних.
Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним.
Ваше лицо в двадцать лет дано вам природой; каким оно будет в пятьдесят, зависит от вас
Коко Шанель и Серж Лифарь, 1937 год
Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно — вот что такое идеальная женщина.
У Сен-Лорана изумительный вкус. Чем больше он подражает мне, тем лучший вкус он обнаруживает.
Не выходите замуж за мужчин с кошельком для мелочи.
Безвкусица имеет пределы, только хороший вкус бесконечен.
Роскошь — это не вызов бедности, это вызов вульгарности.
Мужчина способный на поступки, обречен быть любимым
Коко Шанель, 1937 годФОТО
Мода — это то, что выходит из моды.
У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление.
Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться.
Руки — визитная карточка девушки; шея — ее паспорт; грудь — загранпаспорт.
На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель.
Коко Шанель, 1938 годФОТО