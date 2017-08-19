Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Мужчины какого знака Зодиака вам подходят? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп sex-прогноз на август
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия
    19 августа 2017

    Save the date: лучшие цитаты Коко Шанель

    Высказывания модельера о моде, красоте и любви

    Великая Мадемуазель Коко полностью изменила моду XX века, совершив не одну революцию в понимании того, как должна выглядеть настоящая женщина. Она повлияла на вкусы своего поколения больше, чем кто бы то ни было. 19 августа — день рождения легендарной иконы стиля. К этой дате ELLE представляет лучшие цитаты Коко Шанель о моде, любви и женщинах.

    лучшие цитаты Коко Шанель

    Коко Шанель, 1937 год

    ФОТОBoris Lipnitzki
    Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть

    Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к 30 годам — она просто глупа.

    Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе.

    Я пью шампанское только по двум поводам: когда влюблена и когда не влюблена.

    Успеха часто добиваются те, кто не подозревает о неизбежности поражения.

    Женщины могут выглядеть смешными. Разумеется, я говорю о немногих женщинах. Смешной же мужчина — конченый человек, если он не гений.

    У судьбы нет причин без причины сводить посторонних.

    Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним.

    Ваше лицо в двадцать лет дано вам природой; каким оно будет в пятьдесят, зависит от вас
    лучшие цитаты Коко Шанель

    Коко Шанель и Серж Лифарь, 1937 год

    Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно — вот что такое идеальная женщина.

    У Сен-Лорана изумительный вкус. Чем больше он подражает мне, тем лучший вкус он обнаруживает.

    Не выходите замуж за мужчин с кошельком для мелочи.

    Безвкусица имеет пределы, только хороший вкус бесконечен.

    Роскошь — это не вызов бедности, это вызов вульгарности.

    Мужчина способный на поступки, обречен быть любимым
    лучшие цитаты Коко Шанель

    Коко Шанель, 1937 год

    ФОТОHorst P Horst

    Мода — это то, что выходит из моды.

    У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление.

    Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться.

    Руки — визитная карточка девушки; шея — ее паспорт; грудь — загранпаспорт.

    На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель.

    лучшие цитаты Коко Шанель

    Коко Шанель, 1938 год

    ФОТОRoger Schall

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз