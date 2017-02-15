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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 февраля 2017

Князь Альбер и княгиня Шарлен на гала-вечере в Монако

Князь и княгиня Монако провели День всех влюбленных в компании выдающихся спортсменов

До свадьбы с князем Монако Альбером его супруга Шарлен профессионально занималась плаванием. В 1996-м она стала чемпионкой родной ЮАР, а в 2000-м заняла пятое место на Олимпийских играх в Сиднее. Теперь княгиня Шарлен не получает спортивные награды, а раздает их. 14 февраля, в День святого Валентина, монакские князь и княгиня посетили спортивную премию Laureus World Sports Awards 2017.

В торжественной обстановке в зале Salle des Étoiles Шарлен и Альбер наградили легкоатлета Усэйна Болта, пловца Майкла Фелпса и других спортсменов.

На красной дорожке премии и последующем гала-вечере княгиня Шарлен блистала в красном платье Carolina Herrera с бретелями и спущенными плечами.

Князь Альбер и княгиня Шарлен
Князь Альбер и княгиня Шарлен
Князь Альбер и княгиня Шарлен
Князь Альбер и княгиня Шарлен
Князь Альбер и княгиня Шарлен
Князь Альбер и княгиня Шарлен
Князь Альбер и княгиня Шарлен
Князь Альбер и княгиня ШарленФОТОGetty Images

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