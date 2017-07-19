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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 июля 2017

    Кит Харингтон и Роуз Лесли купили дом в восточной Англии

    Очевидно, звезды сериала «Игра престолов» готовятся к новому этапу в отношениях

    Роман Кита Харингтона и Роуз Лесли длится уже около пяти лет, и хотя разговоров о свадьбе пока нет, общей недвижимостью пара уже обзавелась. Актеры купили загородный дом в средневековой английской деревушке 15 века. Новая обитель обошлась им в 1,75 миллиона фунтов стерлингов.

    Звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз ЛеслиФОТОGetty Images

    Звезды сериала «Игра престолов» не планируют использовать новую недвижимость для постоянного проживания, Кит и Роуз будут приезжать туда, чтобы отдохнуть от съемок и побыть только вдвоем. В роскошном доме с семью спальнями есть все необходимое, на восьми гектарах расположился бассейн, конюшня и теннисный корт.

    Напомним, пару лет назад поклонники нашумевшего сериала узнали, что одни из основных персонажей 4-го сезона Джон Сноу и Игритт встречаются и в реальной жизни. Отношения актеров не были простыми, они часто ссорились и даже несколько раз расставались, но сейчас их роман можно считать по-настоящему стабильным.

    Звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз ЛеслиФОТОGetty Images

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