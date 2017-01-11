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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Кирстен Данст выходит замуж

Актриса приняла предложение коллеги по сериалу «Фарго» Джесси Племонса

На днях в сети появилась информация о том, что Кирстен Данст обручилась со своим бойфрендом Джесси Племонсом. Об этом сообщает таблоид The New York Post, ссылаясь на источник. Как сообщает инсайдер, радостное событие произошло на афтепати «Золотого глобуса». Правда, официального подтверждения этому пока не было.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Роман 34-летней Кирстен Данст и ее 28-летнего партнера по сериалу «Фарго» стал достоянием СМИ в начале лета прошлого года. Пара была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса. Сначала актеры просто прогуливались, но затем перешли к поцелуям, ничуть не смущаясь окружающих.

Кирстен Данст и Джесси Племонс в сериале «Фарго»

Кирстен Данст и Джесси Племонс в сериале «Фарго»

Когда именно начались отношения Данст и Племонса, неизвестно, но в апреле актриса рассталась со своим давним бойфрендом и без пяти минут женихом Гарретом Хедлундом. Кирстен и Гаррет, познакомившиеся в 2012 году на съемках фильма «На дороге», были в отношениях около четырех лет. В январе 2015 года пресса впервые сообщила о возможной свадьбе знаменитостей. Называлась даже примерная дата бракосочетания — лето 2016-го.

Сама актриса неоднократно говорила в интервью о своем желании создать семью и выйти замуж. «Я из тех, кто очень хочет замуж, мне бы хотелось сделать это не слишком поздно, не позже своих 35-ти. Я мечтаю об уютном доме, званых обедах и встречах с друзьями», — признавалась Кирстен.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

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