Кирстен Данст показала помолвочное кольцо

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Актриса подтвердила слухи о помолвке с коллегой по сериалу «Фарго» Джесси Племонсом
Две недели назад СМИ сообщили о том, что Кирстен Данст выходит замуж за Джесси Племонса. На прошедшем в рамках Недели высокой моды в Париже показе Ralph&Russo актриса подтвердила эту новость: позируя фотографам, Данст показала помолвочное кольцо.
Кирстен Данст
Помолвочное кольцо Кирстен Данст
Кольцо из желтого золота с бриллиантом весом в три карата оценивают примерно в 80 тысяч долларов. По словам инсайдеров, предложение руки и сердца актер сделал своей возлюбленной на афтепати премии «Золотой глобус — 2017».
Кирстен Данст и Джесси Племонс
Влюбленные познакомились на съемках сериала «Фарго». С 28-летним Племонсом 34-летняя Данст начала встречаться почти сразу после расставания с Гарретом Хедлундом. Роман Кирстен с Хедлундом продлился четыре года, и пресса даже говорила о возможной свадьбе знаменитостей, но в апреле прошлого года стало известно о расторжении помолвки.
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