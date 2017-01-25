Кирстен Данст показала помолвочное кольцо

Две недели назад СМИ сообщили о том, что Кирстен Данст выходит замуж за Джесси Племонса. На прошедшем в рамках Недели высокой моды в Париже показе Ralph&Russo актриса подтвердила эту новость: позируя фотографам, Данст показала помолвочное кольцо.

Кирстен Данст

Помолвочное кольцо Кирстен Данст

Кольцо из желтого золота с бриллиантом весом в три карата оценивают примерно в 80 тысяч долларов. По словам инсайдеров, предложение руки и сердца актер сделал своей возлюбленной на афтепати премии «Золотой глобус — 2017».

Кирстен Данст и Джесси Племонс