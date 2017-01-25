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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Кирстен Данст показала помолвочное кольцо

Актриса подтвердила слухи о помолвке с коллегой по сериалу «Фарго» Джесси Племонсом

Две недели назад СМИ сообщили о том, что Кирстен Данст выходит замуж за Джесси Племонса. На прошедшем в рамках Недели высокой моды в Париже показе Ralph&Russo актриса подтвердила эту новость: позируя фотографам, Данст показала помолвочное кольцо.

Кирстен Данст

Кирстен Данст

Помолвочное кольцо Кирстен Данст

Помолвочное кольцо Кирстен Данст

Кольцо из желтого золота с бриллиантом весом в три карата оценивают примерно в 80 тысяч долларов. По словам инсайдеров, предложение руки и сердца актер сделал своей возлюбленной на афтепати премии «Золотой глобус — 2017».

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Влюбленные познакомились на съемках сериала «Фарго». С 28-летним Племонсом 34-летняя Данст начала встречаться почти сразу после расставания с Гарретом Хедлундом. Роман Кирстен с Хедлундом продлился четыре года, и пресса даже говорила о возможной свадьбе знаменитостей, но в апреле прошлого года стало известно о расторжении помолвки.

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