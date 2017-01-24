Кира Пластинина вышла замуж

Одной завидной российской невестой стало меньше: Кира Пластинина сказала «да» у алтаря своему избраннику Трею Валлетту. Свадьба 24-летней it-girl пела и плясала на мексиканском побережье целых ‪три дня‬. Первый день отметили вечеринкой у костра «для своих», где невеста появилась в коротком розовом платье со шлейфом, во второй — устроили камерный банкет в саду с рассадкой, где гостей развлекали настоящие мариачи. На третий день в отеле Viceroy Riviera Maya невеста надела классический белый подвенечный наряд и под руку с отцом Сергеем Пластининым отправилась к алтарю.

Избранником Киры стал бывший партнер по бизнесу — служебный роман между Треем и Пластининой завязался три года назад, когда ее студия стала сотрудничать с онлайн-ателье Tinker Tailor, где Валетт работал финансистом. Жить молодожены собираются в Далласе, где Кира Пластинина живет уже более шести лет.