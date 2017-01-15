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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 января 2017

Ким Кардашьян впервые вышла в свет после нападения в Париже

Звезда посетила мастер-класс своего визажиста в Дубае

Поклонники Ким Кардашьян вознаграждены за месяцы томления: реалити-звезда постепенно возвращается к прежней жизни, о чем свидетельствуют снимки в Instagram. Так, накануне it-girl впервые после нападения в Париже вышла в свет для того, чтобы провести мастер-класс совместно со своим визажистом Марио Дедивановичем в Дубае. Уроки макияжа от Ким Кардашьян посетило около 500 человек. Стоит ли говорить, что билеты на мероприятие разошлись, как горячие пирожки, несмотря на их немалую стоимость (от $528 до $1,667). Снимки с Ким до и после макияжа звездный визажист опубликовал в своем аккаунте с подписью: «Каждый художник нуждается в своей музе».

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