Ким Кардашьян впервые вышла в свет после нападения в Париже

Поклонники Ким Кардашьян вознаграждены за месяцы томления: реалити-звезда постепенно возвращается к прежней жизни, о чем свидетельствуют снимки в Instagram. Так, накануне it-girl впервые после нападения в Париже вышла в свет для того, чтобы провести мастер-класс совместно со своим визажистом Марио Дедивановичем в Дубае. Уроки макияжа от Ким Кардашьян посетило около 500 человек. Стоит ли говорить, что билеты на мероприятие разошлись, как горячие пирожки, несмотря на их немалую стоимость (от $528 до $1,667). Снимки с Ким до и после макияжа звездный визажист опубликовал в своем аккаунте с подписью: «Каждый художник нуждается в своей музе».