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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

04 января 2017

Ким Кардашьян вернулась в Instagram

Звезда впервые после нападения опубликовала фото в соцсети

Почти 90-миллионная аудитория фолловеров Ким Кардашьян три месяца ждала возвращения it-girl в Instagram, и вот долгожданный камбэк случился. Впервые после парижского нападения королева селфи опубликовала в соцсети снимок. Свой длительный digital-детокс Ким прервала трогательным семейным фото с супругом Канье Уэстом и детьми - малышкой Норт и подросшим Сэйнтом, очевидно, желая опровергнуть настойчивые слухи о проблемах в браке и скором разводе. За пару часов снимок набрал более двух миллионов лайков и десятки тысяч восторженных комментариев поклонников, ожидающих, что Ким Кардашьян наконец вернулась к активной жизни в соцсетях и впредь будет радовать их свежими снимками также регулярно, как раньше.

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