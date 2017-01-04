Ким Кардашьян вернулась в Instagram

Почти 90-миллионная аудитория фолловеров Ким Кардашьян три месяца ждала возвращения it-girl в Instagram, и вот долгожданный камбэк случился. Впервые после парижского нападения королева селфи опубликовала в соцсети снимок. Свой длительный digital-детокс Ким прервала трогательным семейным фото с супругом Канье Уэстом и детьми - малышкой Норт и подросшим Сэйнтом, очевидно, желая опровергнуть настойчивые слухи о проблемах в браке и скором разводе. За пару часов снимок набрал более двух миллионов лайков и десятки тысяч восторженных комментариев поклонников, ожидающих, что Ким Кардашьян наконец вернулась к активной жизни в соцсетях и впредь будет радовать их свежими снимками также регулярно, как раньше.