Ким Кардашьян станет мамой в третий раз

Два года назад в семье Ким и Канье появился второй ребенок – сын Сейнт. Тогда новоиспеченная мама поделилась в одном из интервью, что у Норт и Сейнта обязательно будут братья и сестры. И, кажется, свое обещание Ким сдержала. Несколько часов назад выяснилось, что скоро супруги вновь станут родителями – еще в июне они заключили контракт с суррогатной матерью, которая предположительно должна родить в январе 2018 года. Сама Ким не готова была снова вынашивать ребенка, так как недавно сделала сложную операцию, после которой беременность для нее опасна. Однако это не остановило телезвезду.

Известно, что женщине, которая согласилась стать суррогатной матерью, чуть меньше 30 лет, и это для нее не первый опыт. За услуги девушки супруги заплатили $45 тыс., также Ким и Канье намерены оплачивать все анализы, обследования и лекарства. И это лишь бонус к колоссальной сумме, которую они заплатили агентству, которое порекомендовало им суррогатную мать, - $68 тыс. Согласно условиям контракта, во время беременности девушка не имеет права курить, употреблять алкоголь и запрещенные вещества, также ей не разрешается принимать горячую ванну, ходить в сауну и есть сырую рыбу.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми