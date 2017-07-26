Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017

    Ким Кардашьян станет мамой в третий раз

    Телезвезда и ее супруг Канье Уэст ждут ребенка

    Два года назад в семье Ким и Канье появился второй ребенок – сын Сейнт. Тогда новоиспеченная мама поделилась в одном из интервью, что у Норт и Сейнта обязательно будут братья и сестры. И, кажется, свое обещание Ким сдержала. Несколько часов назад выяснилось, что скоро супруги вновь станут родителями – еще в июне они заключили контракт с суррогатной матерью, которая предположительно должна родить в январе 2018 года. Сама Ким не готова была снова вынашивать ребенка, так как недавно сделала сложную операцию, после которой беременность для нее опасна. Однако это не остановило телезвезду.

    Ким Кардашьян и Канье Уэст
    Ким Кардашьян и Канье Уэст

    Известно, что женщине, которая согласилась стать суррогатной матерью, чуть меньше 30 лет, и это для нее не первый опыт. За услуги девушки супруги заплатили $45 тыс., также Ким и Канье намерены оплачивать все анализы, обследования и лекарства. И это лишь бонус к колоссальной сумме, которую они заплатили агентству, которое порекомендовало им суррогатную мать, - $68 тыс. Согласно условиям контракта, во время беременности девушка не имеет права курить, употреблять алкоголь и запрещенные вещества, также ей не разрешается принимать горячую ванну, ходить в сауну и есть сырую рыбу.

    Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

    Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

    Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст стали встречаться в 2012-м году, через год у них родилась дочь Норт, а в 2014-м они поженились, после чего телезвезда объявила о второй беременности. В декабре 2015 года на свет появился Сейнт Уэст.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз