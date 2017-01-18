Ким Кардашьян снялась в кино

Ким Кардашьян снова в строю. После трехмесячного затворничества звезда реалити уже успела посетить Дубай, где вместе со своим визажистом Марио Дедивановичем дала серию мастер-классов. По возвращении Ким вместе с младшей сестрой Кендалл Дженнер была замечена на съемочной площадке фильма «Восемь подруг Оушена», который находится на стадии продакшена.

Известно, что сюжет будущей картины будет так или иначе связан с ежегодным Балом Института костюма Met Gala: в одной из сцен и появятся Ким и Кендалл в роскошных полупрозрачных платьях. Звезды реалити исполнят роль самих себя, и их появление в фильме будет эпизодическим.

Напомним, что о начале съемок ремейка «Одиннадцати друзей Оушена» стало известно еще в начале 2016 года. Тогда же был назван звездный каст грядущей премьеры: возглавит женскую банду грабителей Сандра Буллок (она же сестра Дэнни Оушена), роль ее правой руки исполнит Кейт Бланшетт. Компанию им составят Хелена Бонэм Картер, Элизабет Бэнкс, Энн Хэтэуэй, Сара Полсон, Минди Кейлинг, Дакота Фаннинг и Рианна.