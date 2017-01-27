Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 января 2017

Ким Кардашьян с детьми прилетела в Коста-Рику

Звезда реалити устроила семейные каникулы

Кажется, все невзгоды остались позади в жизни Ким Кардашьян. После рабочей поездки в Дубай, которая стала для 36-летней знаменитости первой с момента парижского ограбления, Ким вместе с семьей отправилась в Коста-Рику, чтобы провести там небольшие семейные каникулы.

Ким Кардашьян с детьми прилетела в Коста-Рику

Папарацци удалось сделать фото звездного семейства, когда те выходили из частного самолета в аэропорту Коста-Рики. Помимо Ким, которая несла на руках годовалого Сейнта и вела за руку трехлетнюю Норт, на отдых также прилетела 61-летняя Крис Дженнер в сопровождении молодого бойфренда. Также к семейному подряду присоединились Хлои и Кортни Кардашьян с детьми и Кайли Дженнер с рэпером Тайга и его сыном Кингом. Судя по снимкам, 19-летняя звезда вполне комфортно ощущает себя в новом для нее статусе мачехи.

Кайли Дженнер с сыном рэпера Тайга

Кайли Дженнер с сыном рэпера Тайга

Ким Кардашьян с детьми

Ким Кардашьян с детьми

Кого не было в семейной поездке, так это Скотта Дисика и Канье Уэста, которые не смогли сопровождать жен. Как сообщают источники, Кортни Кардашьян, которая, по слухам, ждет четвертого ребенка, в последний момент запретила мужу присоединиться к ней и детям. Дело в том, что на одной из вечеринок фестиваля Sundance Скотт был замечен в компании незнакомой брюнетки, внешне чем-то напоминающей одну из сводных сестер Кортни — Кендалл Дженнер.

Скотт Дисик и Кортни Кардашьян

Скотт Дисик и Кортни Кардашьян

Что касается Канье Уэста, то сейчас музыкант занят в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе, где он работает над новым проектом. По словам инсайдеров, в отношениях Ким и Канье наконец наступили спокойные времена и его отсутствие в семейной поездке никак не связано с проблемами с женой. Напомним, что после парижского ограбления теледивы и госпитализации рэпера в какой-то момент их брак действительно оказался под угрозой — в прессе то и дело писали о том, что супруги готовятся к разводу.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Материалы по темам

Читайте далее

Новости

Мишу Бартон госпитализировали с нервным срывом

Новости

Гвен Стефани и Блейк Шелтон откладывают свадьбу?

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

Звездный стильКак огурчик: Элайджа Вуд и другие молодо выглядящие звезды
ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами
НовостиКриштиану Роналду женится
Новости58-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини

ELLE рекомендует

ЗвездыЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Красота5-дневная детокс-диета Гвинет Пэлтроу
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
Звезды«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди

Лучшее на Elle

КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

10 лучших бьюти-образов Ким Кардашьян

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.