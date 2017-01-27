Ким Кардашьян с детьми прилетела в Коста-Рику

Кажется, все невзгоды остались позади в жизни Ким Кардашьян. После рабочей поездки в Дубай, которая стала для 36-летней знаменитости первой с момента парижского ограбления, Ким вместе с семьей отправилась в Коста-Рику, чтобы провести там небольшие семейные каникулы.

Папарацци удалось сделать фото звездного семейства, когда те выходили из частного самолета в аэропорту Коста-Рики. Помимо Ким, которая несла на руках годовалого Сейнта и вела за руку трехлетнюю Норт, на отдых также прилетела 61-летняя Крис Дженнер в сопровождении молодого бойфренда. Также к семейному подряду присоединились Хлои и Кортни Кардашьян с детьми и Кайли Дженнер с рэпером Тайга и его сыном Кингом. Судя по снимкам, 19-летняя звезда вполне комфортно ощущает себя в новом для нее статусе мачехи.

Кайли Дженнер с сыном рэпера Тайга

Ким Кардашьян с детьми

Кого не было в семейной поездке, так это Скотта Дисика и Канье Уэста, которые не смогли сопровождать жен. Как сообщают источники, Кортни Кардашьян, которая, по слухам, ждет четвертого ребенка, в последний момент запретила мужу присоединиться к ней и детям. Дело в том, что на одной из вечеринок фестиваля Sundance Скотт был замечен в компании незнакомой брюнетки, внешне чем-то напоминающей одну из сводных сестер Кортни — Кендалл Дженнер.

Скотт Дисик и Кортни Кардашьян

Что касается Канье Уэста, то сейчас музыкант занят в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе, где он работает над новым проектом. По словам инсайдеров, в отношениях Ким и Канье наконец наступили спокойные времена и его отсутствие в семейной поездке никак не связано с проблемами с женой. Напомним, что после парижского ограбления теледивы и госпитализации рэпера в какой-то момент их брак действительно оказался под угрозой — в прессе то и дело писали о том, что супруги готовятся к разводу.