Ким Кардашьян рассказала о парижском ограблении

Все три месяца, прошедшие с момента ограбления Ким Кардашьян в Париже, звезда избегала публичности и никак не комментировала произошедшее, оставив журналистам довольствоваться только сухими фактами: грабители напали на знаменитость, связали ее, угрожали оружием и украли украшения на сумму больше 8 миллионов евро. Как оказалось, жена Канье Уэста все же решила нарушить молчание – Ким откровенно рассказала обо всем произошедшем во французской столице в одном из новых выпусков реалити Keeping Up With the Kardashians.

В трейлере к новому сезону самая популярная из сестер Кардашьян со слезами на глазах рассказывает о подробностях нападения. “Они собирались выстрелить мне в спину. Выхода не было. Мне до сих пор тяжело вспоминать то, что произошло”, - делится Ким с сестрами. Новый сезон реалити выйдет на экраны в марте 2017 года.