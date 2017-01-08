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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

08 января 2017

Ким Кардашьян рассказала о парижском ограблении

Звезда впервые нарушила молчание после трехмесячного затворничества

Все три месяца, прошедшие с момента ограбления Ким Кардашьян в Париже, звезда избегала публичности и никак не комментировала произошедшее, оставив журналистам довольствоваться только сухими фактами: грабители напали на знаменитость, связали ее, угрожали оружием и украли украшения на сумму больше 8 миллионов евро. Как оказалось, жена Канье Уэста все же решила нарушить молчание – Ким откровенно рассказала обо всем произошедшем во французской столице в одном из новых выпусков реалити Keeping Up With the Kardashians.

В трейлере к новому сезону самая популярная из сестер Кардашьян со слезами на глазах рассказывает о подробностях нападения. “Они собирались выстрелить мне в спину. Выхода не было. Мне до сих пор тяжело вспоминать то, что произошло”, - делится Ким с сестрами. Новый сезон реалити выйдет на экраны в марте 2017 года.

К слову, на днях Ким поделилась еще одной причиной затянувшегося отказа от светских мероприятий – девушка написала в Twitter, что после нападения псориаз, о котором она не раз упоминала в интервью, распространился и на лицо. Тем не менее, несмотря на прогрессирующую болезнь, Ким официально вернулась в социальные сети – во время новогодних праздников звезда опубликовала серию трогательных семейных снимков с мужем и детьми.

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